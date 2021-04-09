ANKARA Bakan Soylu: KADES'le birçok şiddet olayını engelledik - Son Dakika

ANKARA Bakan Soylu: KADES'le birçok şiddet olayını engelledik

09.04.2021 14:11

Bakan Soylu: KADES'le birçok şiddet olayını engelledikİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Destek Uygulamasının (KADES) 2018 yılından bugüne kadar 1 milyon 966 bin 675 kişi tarafından indirildiğini ve 109 bin 563 kadının ihbarda bulunduğunu belirterek, "Kolluk kuvvetlerimiz 56 bin 788...

Bakan Soylu: KADES'le birçok şiddet olayını engelledik

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Destek Uygulamasının (KADES) 2018 yılından bugüne kadar 1 milyon 966 bin 675 kişi tarafından indirildiğini ve 109 bin 563 kadının ihbarda bulunduğunu belirterek, "Kolluk kuvvetlerimiz 56 bin 788 akıllı ihbara 5 dakika içerisinde müdahale ederek birçok şiddet olayını engellemiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Programa Bakan Soylu ve Selçuk'un yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık, Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

'KADIN CİNAYETLERİ YÜZDE 21 AZALDI'

Bakan Soylu, kadın cinayetlerinin 2020 yılına oranla yüzde 21 azaldığını belirterek, "2021 yılının ilk üç ayında 55 bin 131 olay meydana gelmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre olaylarda yüzde 8'lik bir düşüş sağlanmıştır. Yine 2021 yılı ilk üç ayında 18 bin 37 şiddet mağduruna 17 bin 170 koruyucu tedbir, şiddet uygulayan 53 bin 447 kişiye yönelik 159 bin 9 önleyici tedbir kararı düzenlenmiştir. Gerek bu konuda çalışan personelimize verdiğimiz eğitimler, gerek bir nevi panik butonu işlevi gören KADES uygulamamız gibi yeniliklerle de müdahale sayısı oldukça yukarı çıkmıştır" dedi.

'121 ELEKTRONİK KELEPÇENİN TAKİBİNİ YAPIYORUZ'

Elektronik kelepçe konusunda da ciddi bir kapasite artışına gittiklerini vurgulayan Soylu, elektronik kelepçenin, çok ciddi netice aldıkları çözümlerden biri olduğunu ifade ederek, "Yeni kurulan elektronik kelepçe izleme merkezimizde 1000 elektronik kelepçeyi aynı anda izleyebilme kabiliyetine eriştik. 25 Ocak tarihinde 81 ilimizi, kelepçe izlemesi yapabilecek şekilde devreye aldık. Şu an 121 vakanın takibi aktif olarak bu merkezde yapılmaktadır. İnşallah bu sayı kapasitemiz ölçüsünde artarak devam edecektir" diye konuştu.

'KADES HEDEFİ 5 MİLYON'

KADES uygulamasında 1 milyon hedefini yakaladıklarını ifade eden Soylu, "2018 yılından bu güne kadar 1 milyon 966 bin 675 kişi tarafından indirilen ve 109 bin 563 kadının ihbarda bulunduğu KADES uygulamamızla beraber kolluk kuvvetlerimiz 56 bin 788 akıllı ihbara 5 dakika içerisinde müdahale ederek birçok şiddet olayını engellemiştir. KADES hedefimiz 1 milyondu bunu geçtik, neredeyse ikiye katladık, şimdi 2 milyondayız. Arkadaşlarımıza 5 milyon hedefi koyduk. 5 milyon kadınımızın cep telefonunda bu uygulama olması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. BAKAN SELÇUK: FARKINDALIK EĞİTİMLERİNDE 2 MİLYON KİŞİYE ULAŞTIK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise farkındalık eğitimlerinin şiddetle mücadelede çok önemli olduğunu belirterek, şu ana kadar farkındalık eğitimleriyle 2 milyon kişiye ulaştıklarını söyledi. Bakan Selçuk, medyanın şiddete yönelik mücadelede yanlarında durmasının da önemine dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Şiddetle mücadelede bizim elimizi güçlendirecek en önemli kuvvet medyanın dili olacak. Hem şiddet olaylarının televizyon haberlerinde aksettirilmesi hem de dizilere ve diğer bütün programlarda bunun dilinin uygulanması noktasında da biz medyanın desteğini rica ediyoruz. Önümüzdeki dönemde medya ile bu konuda iyi bir iş birliği sağlayacağımıza da inanıyorum. Bu konuda eğitim ve seminerlerden daha önemlisi medya. Medya, toplum üzerindeki en büyük eğiticilerden, en büyük ulaşım kanallarından bir tanesi, dolayısıyla medyanın dilinin şiddetle mücadelede bizlerle eş güdümlü olmasını önemsiyoruz."

ANKARA Bakan Soylu: KADES'le birçok şiddet olayını engelledik
ANKARA Bakan Soylu: KADES'le birçok şiddet olayını engelledik
ANKARA Bakan Soylu: KADES'le birçok şiddet olayını engelledik
ANKARA Bakan Soylu: KADES'le birçok şiddet olayını engelledik
ANKARA Bakan Soylu: KADES'le birçok şiddet olayını engelledik
ANKARA Bakan Soylu: KADES'le birçok şiddet olayını engelledik
ANKARA Bakan Soylu: KADES'le birçok şiddet olayını engelledik
ANKARA Bakan Soylu: KADES'le birçok şiddet olayını engelledik

Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Selçuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika ANKARA Bakan Soylu: KADES'le birçok şiddet olayını engelledik - Son Dakika


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