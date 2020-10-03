Son dakika haberleri! Bakan Soylu: "Kadın cinayetleri yılbaşından itibaren yüzde 29 düştü" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu Türkiye'de kadın cinayetleri oranının yılbaşından itibaren yüzde 29 düştüğünü vurgulayarak, "Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye'de 3,8. Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt Kaymakamlığı'nda Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu, "Geçen hafta İstanbul'da Afet ve Koordinasyon toplantısı gerçekleştirmiştik. Deprem ve sel gibi afetlere mutlaka yerinde yönetim gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Virüs salgını münasebetiyle gerek video konferans aracılığıyla, gerek bakan yardımcısı arkadaşlarımızın bölgeye teması ile valilerimizle değerlendirmeleri oluyor. Bunun yanı sıra bakanlığımızın izleme değerlendirme projemizde heyetlerimiz bir program dahilinde sahayı ziyaret edip bilgiler alıyorlar. Görev alanımıza daha yakın temas kurmak, sorunları daha hızlı kavrama hızı çözüm üretme anlayışımızın neticesidir. İçişleri Bakanlığı olarak sürekli sahadayız" ifadelerini kullandı.

"Etik değere sahip olmayan yeni nesil iletişim ve medya güvensiz bir dünyayı adeta teşvik etmekte"

Tüm dünyanın şehir güvenliği konusunda sorunlar yaşadığını vurgulayan Bakan Soylu,

"Bu sorun gelişmiş ülkelerde de ciddi boyutlarda. Bir yandan gelişen teknoloji, diğer yandan maddeci kültürün yaygınlaşması, herhangi bir etik değere sahip olmayan maalesef yeni nesil iletişim ve medya, aslında güvensiz bir dünyayı adeta teşvik etmektedir. Yüz bin kişi başına düşen evden hırsızlık rakamında 2018 yılında Almanya 393, İtalya 316, İngiltere rakamı 715'dir. Türkiye'de ise bu rakam 2018 yılı için 94, 2019 yılı için 80'dir. Bu yıl da bu rakamın altındayız. Ülkemizde bugün asayiş olaylarında özellikle 15 Temmuz sonrası attığımız yenilikçi adımlar ve ortaya koyduğumuz güvenlik stratejisi sayesinde olumu bir azalış trendi yakaladığımızı ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

"Hırsızlık ortalamasını Türkiye genelinde 100'ün altına düşüreceğiz"

Ülke genelinde suç oranlarını açıklayan Bakan Soylu, "Büyükşehirler bazında günlük evden hırsızlık ortalaması 2017-2020 arasında İstanbul'da 78'ten 33'e, Ankara'da 34'den 3'e gerilemiştir. Türkiye genelinde 2017'de 282'den 2018 yılında 120'a, 2019'da 178'e, 2020'de şu an için 148'e gerilemiştir. Bu rakamı inşallah 2021 sonu itibariyle Türkiye genelinde 100'ün altına düşüreceğiz. Bazı illerimizde hiç hırsızlık olmayacak, bazı illerimizde bir veya iki hırsızlık. Bu iddialı bir rakamdır ama geldiğimiz nokta performansımız bunu bize imkanlı kılacaktır. Geçen yıl ile bu yılın ilk 9 ayını kıyaslarsak tüm asayiş olayları ülke genelinde yüzde 4.6, İstanbul'da yüzde 6.5 azalmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda Türkiye genelinde yüzde 7.3, İstanbul'da yüzde 11 azalmıştır. Evden hırsızlıkta Türkiye genelinde azalış yüzde 13.1, İstanbul'da azalış yüzde 15.1 olmuştur. Suçun aydınlatılması oranları ülke genelinde yüzde 84.4'tür. İstanbul'da yüzde 71.4 olmuştur. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımız ülke genelinde yüzde 94.8, İstanbul'da yüzde 90.4. Mal varlığına karşı işlenen suçlara olay aydınlatmamız tüm ülkede yüzde 49.7'dir. Bu rakam burada kalsın. 15 Temmuz'dan sonra biz bu rakamla karşılaştığımızda bu rakam yüzde 37 idi. Biz bunu yüzde 50'ler bandına çekmeyi hedef olarak koymuştuk. Bu baraja yaklaştık" diye konuştu.

"Kadın cinayetleri yılbaşından bu yana yüzde 29 azaldı"

Dünyanın da ciddi bir meselesi olan kadın cinayetlerinde de sürekli yeni tedbirler ortaya koyuyoruz.

BM raporuna göre kadın cinayetlerinde milyon kişi başına küresel ortalama 2016 rakamlarıyla 13'tür. Avrupa kıtasında ise milyonda 7'dir. Türkiye'de ise milyona 3.8'di. Bu rakam 2018'de 3.3'e geriledi. Bu yıl itibariyle rakam 3'ün altında. Türkiye'nin aile içi şiddetle mücadele ve kadın cinayetleriyle mücadele konusunda ortaya koyduğu ivme olumlu gitmektedir. Bizim temel hedefimiz bir tek kadının aile içi şiddetten ve bir tek kadınımız cinayetten etkilenmemesi noktasına kadar mücadelemiz devam edecektir. Özellikle 1 Ocak 2 Ekim arasında kadın cinayeti sayısı 189'dur. Geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 29'luk azalış söz konusundur. Aynı zamanda geçen Eylül ayında bu Eylül ayına kadar toplam 1 yıllık sürçte azalış oranı yüzde 42'dir" açıklamalarında bulundu.

"Hemen yanı başımızda terör örgütü PKK'ya nasıl füze atıldığını öğretiyorlar"

Dost görünen ülkelerin sinsi planlarına, terör örgütlerinin faaliyetlerine rağmen Türkiye şehirlerinin dünyanın en güvenli şehirleri olma yolunda ilerlediğini söyleyen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hemen yanı başımızda şu anda bizim başka mahvillerde de mücadele ettiğimiz ülkeler terör örgütü PKK'ya yerden yere nasıl füze atıldığını öğretiyorlar. Daha ötesi de var. Nasıl siber mücadeleler ortaya konur bunu öğretiyorlar. Bunları tek tek biliyoruz. Bize dost görünen, aynı ittifak içinde olduğumuzu zannettiğimiz ülkelerin hemen yanı başımızda ortaya koydukları süreçleri zaten cumhurbaşkanımız sürekli dile getiriyor. Binlerce tır mühimmat nasıl o bölgeye sevk etmeleri söz konusu ise bununla yetinmeyip bunların kullanılması konusunda tüm birikimlerini de orada ortaya koyuyorlar. Buna rağmen asayiş, terör, uyuşturucu ile mücadele, siber suçlar, aile içi şiddetle mücadele, organize suçlar, mafya, doğayı ve çevreyi koruma meselesi dahil her geçen gün daha iyiye gittiğimiz aşikar. Terörle mücadelemiz ise başlı başına başarı hikayesi"

Trafik kazalarında ölüm oranlarını da açıklayan Bakan Soylu, "2019 Temmuz -2020 Temmuz arası trafikte hayatını kaybeden sayısı 4 bin 990'dır. Bu önemli bir rakam. Bir taraftan gelişen teknoloji, yolarımı standartlarının artması, alternatif ulaşım kaynaklarının gelişmesi, trafikte aldığımız tedbirlere önemli bir noktaya geldiğimizi, ilk hedefimiz yüzde 1'lik bir noktanın kaldığını, Avrupa seviyesi yüz binde 5'tir. Biz şu an yüz binde 6'dayız. Bu noktaya gelince de Almanya seviyesine inmek için bir mücadele ortaya koyacağız. Kazalarda sadece ölüm yok yaralanma var, sakat kalma var. Bu hem insanın yaralanmasın engelleyen, hem ülke ekonomisine zararı engelleyen önemli bir süreç içindeyiz" dedi.

Konuşmasının sonunda vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Soylu, "Geçe uykunuzda rahat uyumak bizim sorumluluğumuzdur. Asayişsizliği ortaya koymaya çalışan kim varsa onu engellemek de bizim sorumluluğumuzdur. Bize güvensinler. Organize suç örgütleri ile mücadele bizim sorumluluğumuzdur. Hırsızlığın bir güvensizlik unsuru olarak şehirlerden söküp atmak bizim temel sorumluluğumuzdur. Trafikte bir yerde yere güvenli ulaşım bizim temel sorumluluğumuzdur. Biz dünyanın en güvenli şehirlerinin ve en güvenli sokaklarının tam da medeniyetimize uygun şekilde getirmek de bizim sorumluluğumuzdur. Tüm olay veya kayıp sayılarının en aza indirildiği, hatta sıfırlandığı ülkeyi inşallah Allah bize nasip eder" diye konuştu. - İSTANBUL