Bakan Soylu, kadın muhtarlarla buluşma programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu, kadın muhtarlarla buluşma programında konuştu Açıklaması

08.03.2022 16:40
Bakan Soylu, kadın muhtarlarla buluşma programında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kovid-19 salgınıyla geçen 2 yıllık süreçte kadın muhtarların görevlerinin yanı sıra annelik, ablalık, kardeşlik de yaparak mahallelerindeki herkese ulaştıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kovid-19 salgınıyla geçen 2 yıllık süreçte kadın muhtarların görevlerinin yanı sıra annelik, ablalık, kardeşlik de yaparak mahallelerindeki herkese ulaştıklarını belirtti.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldiği programda konuştu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde birçok alanda değişim, dönüşüm ve devrimler gerçekleştirdiğini belirten Soylu, "Sadece Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle rekabetini sağlayabilecek bir altyapı oluşturmadınız, aynı zamanda dışarıdan üzerimize biçilmeye çalışılan elbiselere, bizi zihniyetimizle beğenmeyenlere, değerlerimize, kültürümüze, geleneğimize ve anlayışımıza set çekmeye çalışanlara karşı da bir zihniyet devrimi gerçekleştirdiniz. Milletimiz içerisindeki ötekileştirmeleri ortadan kaldırdınız." dedi.

Soylu, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlar buluşmasını başlattığında bazı kişilerce eleştirildiğini hatırlatarak, "Birileri burun kıvırdılar, 'muhtarlarla buluşmayla ne olurmuş' dediler. Aslında orada da bir zihniyet devrimi gerçekleştirdiniz. Devletimizin en tepesinden, yani zatı devletlerinizden, en alt yönetim birimi olan muhtarlarla irtibatınız Türkiye'de devlet yönetiminde farklı bir zihniyet devrimi ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Bu anlayışın tüm hizmetlerde görüldüğünü söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Kovid-19 pandemisiyle geçen son 2 yılda kadın muhtarlarımız sadece muhtarlık görevi yapmadılar, annelik, ablalık, kardeşlik görevi de yaparak mahallelerindeki herkese sizin ortaya koyduğunuz iradeyle beraber ulaştılar. Avrupa ve dünyadaki bazı ülkeler bizden daha zengin olmasına rağmen yaşlılarını ölüme terk ederken verdiğiniz talimatla bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz devletin en uç birimi olan muhtarlıklarımız ile beraber bütün dünyaya örnek olabilecek yaşlılarımıza hürmeti ve onların her türlü isteğini karşılayabilme anlayışını gerçekleştirdiler."

Bakan Soylu, yangın, deprem, sel gibi afetlerle mücadelede de hep birlikte hareket edildiğini hatırlatarak, "Sizin külliyede onlarla bir arada olma anlayışınız, onların hizmet anlayışına aynı şekilde yansıdı. Eğer bu toplantı 2004 yılında olsaydı burada 114 kadın muhtar olacaktı ama Türkiye'de yerleştirdiğiniz iklim burada 1125 kadın muhtarın olmasını temin etti." diye konuştu.

Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda muhtarların özlük haklarında da birçok gelişme yapıldığını anlatan Soylu, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya için model bir ülke haline geldiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Bakan Soylu: 'Kim ülkemizin huzurunu kaçırmaya çalışırsa gereğini yerine getirmekten çekinmeyiz' Bakan Soylu: 'Kim ülkemizin huzurunu kaçırmaya çalışırsa gereğini yerine getirmekten çekinmeyiz' Son dakika haber | Bakan Soylu: 'Kim ülkemizin huzurunu kaçırmaya çalışırsa gereğini yerine getirmekten çekinmeyiz' Son dakika haber | Bakan Soylu: 'Kim ülkemizin huzurunu kaçırmaya çalışırsa gereğini yerine getirmekten çekinmeyiz'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Togo Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, kadın muhtarlarla buluşma programında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 16:55:02. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Soylu, kadın muhtarlarla buluşma programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement