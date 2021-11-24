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BAKAN SOYLU, KAMERUN ULUSAL GÜVENLİK TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

BAKAN SOYLU, KAMERUN ULUSAL GÜVENLİK TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜ

24.11.2021 13:40

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kamerun Ulusal Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcisi Martin Mbarga Nguele ile görüştü.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kamerun Ulusal Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcisi Martin Mbarga Nguele ile görüştü.

Interpol'ün 89'uncu Genel Kurulu Toplantısı İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde dün başladı. Toplantının ikinci gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamerun Ulusal Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcisi Martin Mbarga Nguele ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

BAKAN SOYLU, KAMERUN ULUSAL GÜVENLİK TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜ
BAKAN SOYLU, KAMERUN ULUSAL GÜVENLİK TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜ
BAKAN SOYLU, KAMERUN ULUSAL GÜVENLİK TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜ
BAKAN SOYLU, KAMERUN ULUSAL GÜVENLİK TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜ

Süleyman Soylu, İstanbul, İnterpol, Kamerun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN SOYLU, KAMERUN ULUSAL GÜVENLİK TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika


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