Bakan Soylu, kanaat önderleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Soylu, kanaat önderleriyle bir araya geldi

6 saat önce

Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alevi ve Bektaşi kanaat önderleri, vakıf ve dernek başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Soylu, kanaat önderleriyle bir araya geldi, System.String[]

Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alevi ve Bektaşi kanaat önderleri, vakıf ve dernek başkanlarıyla bir araya geldi.


24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte Alevi, Bektaşi kanaat önderleri, vakıf ve dernek başkanlarıyla görüştü. Katılımcılarla istişare toplantısı yapan Bakan Soylu'ya Vali Çetin Oktay Kaldırım ile birlikte ilgililer de eşlik etti. - ELAZIĞ

Süleyman Soylu, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:42 Kaynak: İHA
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