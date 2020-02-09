Bakan Soylu, kanaat önderleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Soylu, kanaat önderleriyle bir araya geldi
6 saat önce
Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alevi ve Bektaşi kanaat önderleri, vakıf ve dernek başkanlarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:42 Kaynak: İHA
Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alevi ve Bektaşi kanaat önderleri, vakıf ve dernek başkanlarıyla bir araya geldi.
24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte Alevi, Bektaşi kanaat önderleri, vakıf ve dernek başkanlarıyla görüştü. Katılımcılarla istişare toplantısı yapan Bakan Soylu'ya Vali Çetin Oktay Kaldırım ile birlikte ilgililer de eşlik etti. - ELAZIĞ
Son Dakika Yıkımda işçinin bayrak hassasiyeti duygulandırdı İstanbul seçimlerine damga vuran sözleriyle ilgili Ali İhsan Yavuz'dan sert sözler: İspat ederlerse istifa edeceğim Son dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Orta Doğu planına tepki: Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı