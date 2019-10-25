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Bakan Soylu Karadağ'da

1 saat önce

Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti.

Bakan Soylu Karadağ'da, System.String[]

Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti.

Bakan Soylu, resmi ziyaretlerde bulunacağı Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya geldi.

Podgoritsa Havalimanı'nda Karadağ İçişleri Bakanı Mevludin Nuhodziç, Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Soylu, daha sonra Türkiye'nin Karadağ Büyükelçiliği rezidansına geçti.

Büyükelçi Ozan tarafından verilen brifingin ardından Başbakanlığa giden Soylu, burada Karadağ İçişleri Bakanı Nuhodziç tarafından karşılandı.

İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra Başbakan Markoviç ile bir araya geldi.

Görüşmeye, Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Büyükelçi Songül Ozan ile İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü de katıldı.

Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden görüşmede, bölgesel iş birliği, güvenlik ve göç konularının ele alındığı öğrenildi.

Süleyman Soylu, Duşko Markoviç, Karadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:06 Kaynak: AA
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