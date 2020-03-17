Bakan Soylu: "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve onun gibi Kıbrıs... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 'Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve onun gibi Kıbrıs... - Son Dakika

Bakan Soylu: "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve onun gibi Kıbrıs...

22 dakika önce

Bakan Soylu: "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı.

Bakan Soylu:

Bakan Soylu: "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı."

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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