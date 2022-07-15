Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Soylu ve Aktaş, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, sohbet ettiği şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ile Polis Şehitliği'nde anma programı düzenlendi - Son Dakika

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