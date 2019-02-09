Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "(Kartal'daki Binanın Çökmesi) Enkazdan 21 Kişiyi Çıkarmak Nasip Olmadı"

Bakan Soylu: "(Kartal'daki Binanın Çökmesi) Enkazdan 21 Kişiyi Çıkarmak Nasip Olmadı"

1 saat önce

- Kartal'da çöken bina İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın toplantısı İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'da çöken bina ile ilgili oluşturulan Kriz Merkezinde açıklamalarda bulundu.

- Kartal'da çöken bina
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın toplantısı İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'da çöken bina ile ilgili oluşturulan Kriz Merkezinde açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:56 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Kartal, Güncel
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