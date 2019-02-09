Bakan Soylu: "(Kartal'daki Binanın Çökmesi) Enkazdan 21 Kişiyi Çıkarmak Nasip Olmadı"
1 saat önce
- Kartal'da çöken bina İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın toplantısı İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'da çöken bina ile ilgili oluşturulan Kriz Merkezinde açıklamalarda bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:56 Kaynak: AA
Bakan Kurum'dan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Dikkat Çeken Sözler: Deniz Kumu ile Yapılmış
Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 21'e Yükseldi
Meteoroloji'den Vatandaşlara Kritik Uyarı! Kar Geliyor
Seyyar Satıcı Kadın, Kendisini Taciz Ettiğini İddia Ettiği Minibüs Şoföründen Özür Diledi