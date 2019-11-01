Bakan Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile beraberindeki heyeti kabul etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile beraberindeki heyeti kabul etti