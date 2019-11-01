Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile...
Son Dakika Politika Bakan Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile...

Bakan Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile...

7 saat önce

Bakan Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile beraberindeki heyeti kabul ettiANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile beraberindeki heyeti kabul etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile beraberindeki heyeti kabul etti

Bakan Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile...

Süleyman Soylu, Hanife, Katar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:26 Kaynak: İHA
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