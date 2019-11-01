Bakan Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile...
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Bakan Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile beraberindeki heyeti kabul ettiANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:26 Kaynak: İHA
Bakan Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile beraberindeki heyeti kabul etti
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Hanife Al Sani ile beraberindeki heyeti kabul etti
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