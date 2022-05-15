Bakan Soylu, Katar heyeti ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Soylu, Katar heyeti ile görüştü

15.05.2022 18:37
Bakan Soylu, Katar heyeti ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'nda alınacak güvenlik önlemleri için videokonferans yöntemiyle Katar heyetiyle görüştü.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'nda alınacak güvenlik önlemleri için videokonferans yöntemiyle Katar heyetiyle görüştü.

Bakan Soylu, 21 Kasım-18 Aralık 2022'de Katar'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'nda güvenliği sağlamak için Türkiye'den ülkeye gönderilecek çevik kuvvet personeli ve alınacak önlemlerle ilgili, Dünya Kupası Güvenlik ve Operasyon Komitesi Başkanı Tümgeneral Abdülaziz Al Ansari ve beraberindeki komite üyeleri ile görüştü. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığında (GAMER) gerçekleşen görüşmede, Bakan Soylu ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Zafer Ersin, İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Volkan Sazak ile Dış İlişkiler Başkanlığı Şube Müdürü Halil İbrahim Özler yer aldı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)-

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İçişleri Bakanı Soylu, Katar Güvenlik Komitesi heyeti ile görüştü İçişleri Bakanı Soylu, Katar Güvenlik Komitesi heyeti ile görüştü Bakan Soylu, 2022 FİFA Dünya Kupası'nda alınacak güvenlik önemleri kapsamında Katarlı yetkililer ile görüştü Bakan Soylu, 2022 FİFA Dünya Kupası'nda alınacak güvenlik önemleri kapsamında Katarlı yetkililer ile görüştü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Katar heyeti ile görüştü - Son Dakika


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