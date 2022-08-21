20 kişinin öldüğü feci kazada bir polisimiz şehit oldu! Tayiniyle ilgili detay kahretti

Katliam gibi kazanın saniyeler öncesinde kalabalığın neden orada toplandığı belli oldu

Derik ilçesi Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu öğrenildi. Derik'te gece saatlerinde hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri için defin işlemi başladı. Kazada hayatını kaybeden Kemal Dağ, Velat Dağ, İrfan Aytaş, Baran Açan, Hatip Denk ve Sıtti Abun'un cenazeleri gün ağarınca merkez mezarlıkta Bakan Soylu'nun katılımıyla gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bakan Soylu, katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşın cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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