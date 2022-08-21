Bakan Soylu, katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşın cenaze törenine katıldı
MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mardin'in Derik ilçesinde katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katılmaya devam ediyor.
Derik ilçesi Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu öğrenildi. Derik'te gece saatlerinde hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri için defin işlemi başladı. Kazada hayatını kaybeden Kemal Dağ, Velat Dağ, İrfan Aytaş, Baran Açan, Hatip Denk ve Sıtti Abun'un cenazeleri gün ağarınca merkez mezarlıkta Bakan Soylu'nun katılımıyla gözyaşları içinde toprağa verildi.
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