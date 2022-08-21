Bakan Soylu, katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşın cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu, katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşın cenaze törenine katıldı

21.08.2022 10:35

Bakan Soylu, katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşın cenaze törenine katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mardin'in Derik ilçesinde katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katılmaya devam ediyor.

Bakan Soylu, katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşın cenaze törenine katıldı

MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mardin'in Derik ilçesinde katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katılmaya devam ediyor.

Derik ilçesi Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu öğrenildi. Derik'te gece saatlerinde hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri için defin işlemi başladı. Kazada hayatını kaybeden Kemal Dağ, Velat Dağ, İrfan Aytaş, Baran Açan, Hatip Denk ve Sıtti Abun'un cenazeleri gün ağarınca merkez mezarlıkta Bakan Soylu'nun katılımıyla gözyaşları içinde toprağa verildi.

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu, trafik kazasında hayatını kaybeden İrfan Aytaş'ın Derik'te kılınan cenaze namazına katıldı İçişleri Bakanı Soylu, trafik kazasında hayatını kaybeden İrfan Aytaş'ın Derik'te kılınan cenaze namazına katıldı İçişleri Bakanı Soylu, Derik'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze namazına katıldı İçişleri Bakanı Soylu, Derik'teki kazada hayatını kaybedenlerin cenaze namazına katıldı
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu, katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşın cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:56 Dört gözle bekleniyordu! Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi ertelendi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
05:26 Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Bir hafta önce tayini çıkmış
03:03 Sokak düğününde arbede! Biber gazından etkilenen 1 bekçi şehit oldu
01:38 Putin'in akıl hocası siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti
01:24 Alkollü trafik canavarı polis kovalamacası sonucu yakalandı: Beni götürün cezaevine atın
01:08 Şırnak'ta kayıp olarak aranan genç kızın yarı çıplak cesedi bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 10:36:29. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Soylu, katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşın cenaze törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement