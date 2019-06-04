Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Kato'da Mehmetçikle bayramlaştı (2)
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Bakan Soylu, Kato'da Mehmetçikle bayramlaştı (2)

36 dakika önce

BAKAN SOYLU: 'TURUNCU' KATEGORİDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALDEİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Organerel Arif Çetin ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Kato Dağı'ndaki Tuzluca üs bölgesini ziyaret ederek askerlerle bayramlaştı.

Bakan Soylu, Kato'da Mehmetçikle bayramlaştı (2), System.String[]

BAKAN SOYLU: 'TURUNCU' KATEGORİDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALDE
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Organerel Arif Çetin ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Kato Dağı'ndaki Tuzluca üs bölgesini ziyaret ederek askerlerle bayramlaştı. Bakan Soylu, telefonla aradığı bir askerin babasının da bayramını kutlayıp, görüştü. Soylu, 30 Nisan'da Siirt'te etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle 'turuncu' kategoride aranan 'Berfin Savuşkan' kod adlı Rojda Koç olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, terörle mücadeleye vurgu yaparak teröristlerin tek tek etkisiz hale getirileceğini kaydetti. Bakan Soylu, şöyle dedi:
"30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan 'Berfin Savuşkan' kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir. Teker teker gerekliliği yerine gelmektedir. Allah yardımcımız olsun."
Bu arada Siirt'in Baykan ilçesinde etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin de 'Terörden Arananlar Listesi'nde yine 600 bin lira ödülle 'turuncu' kategoride aranan 'Cemal' kod adlı Mehmet Yaman olduğu açıklanmıştı.


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:12 Kaynak: DHA
Şırnak, Kato Dağı, Güncel
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