Bakan Soylu kayınpederini son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

Bakan Soylu kayınpederini son yolculuğuna uğurladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden kayınpederi Metin Dinç, son yolculuğuna uğurladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden kayınpederi Metin Dinç, son yolculuğuna uğurladı.

Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde dün gece rahatsızlanan Metin Dinç, getirildiği Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Babasının vefat haberini alan Bakan Soylu'nın eşi Hamdiye Soylu, uçakla Samsun'a geldi. Buradan karayolu ile Bafra Devlet Hastanesine gelen Bakan Soylu'nun eşi, büyük üzüntü yaşadı. Sabaha karşı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bafra'ya geldi. Metin Dinç'in Hacınabi Mahallesi Cınarlı sokakta bulunan evinin önünde kurulan taziye çadırı kuruldu. Bakan Soylu taziyeleri kabul etti ve evin önünde alınan helallik alındı. Alınan helalliğin ardından cenaze Büyükcami'ye getirildi. Burada kılınan ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İkizpınar Mahallesi Benliuşağı mevkisinde aile kabristanlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenazeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Samsun Valisi Doktor Zülkif Dağlı, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Millet Vekilleri Orhan Kırcalı, Fuat Köktaş, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İlçe Belediye Başkanı Hamit Kılıç, emniyet mensupları, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(İHA)

Süleyman Soylu, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 18:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu kayınpederini son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:35 Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu 00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 23:53 Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı 23:20 Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
00:35
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
00:16
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
23:53
Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun
23:20
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı
22:30
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 01:20:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu kayınpederini son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]