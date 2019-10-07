Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu kaymakamlarla buluştu
Son Dakika Güncel Bakan Soylu kaymakamlarla buluştu

Bakan Soylu kaymakamlarla buluştu

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakamlarla bir araya geldi.

Bakan Soylu kaymakamlarla buluştu, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakamlarla bir araya geldi.?

Bakan Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "5. Coğrafi Hizmet Bölgesinde Görevli Mülki İdare Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri 3. Grup Toplantısı"na katıldı.

Eğitim semineri, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Basına kapalı bölümde İçişleri Bakanı Soylu'nun kaymakamlara hitap ettiği toplantıda, bakanlığın üst düzey yöneticileri tarafından terör, güvenlik, kaçakçılık, uyuşturucu, yasadışı göç, afet ve acil durum yönetimi başta olmak üzere birçok konuda eğitim verilecek.

Eğitimlerin, 5'inci coğrafi hizmet bölgesinde yer alan illerde yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlaması hedefleniyor.

Bu yıl üç grup halinde, 22 ilde görevli 210 mülki idare amirinin katıldığı eğitimler, 2009'dan bu yana 5'inci coğrafi hizmet bölgesine atanan mülki idare amirlerine yönelik yapılıyor.

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Bakan Faruk Çelik: ABD büyükelçiliğinin beğenmesini şiddetle kınıyorum
Almanya'dan Türkiye'ye göç dalgası uyarısı AK Parti kampında bakanlar halı saha maçı yaptı Putin, tayga ormanlarını gezdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:30:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu kaymakamlarla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]