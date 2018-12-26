Bakan Soylu: Kaza Yapan Otobüs, Yol ve Hava Şartlarına Göre Hızlı
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırşehir'de meydana gelen 3 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasıyla ilgili, "Otobüs, yasal hız sınırında gitmesine rağmen yol ve hava şartlarına göre hızlı" dedi.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu
, Kırşehir
'de meydana gelen 3 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasıyla ilgili, "Otobüs, yasal hız sınırında gitmesine rağmen yol ve hava şartlarına göre hızlı" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Twitter
hesabında yaptığı açıklamada, "Sabaha kadar Kırşehir'de 3 vefatın olduğu kazayla tüm birimlerimizle ilgilendik. Otobüs yasal hız sınırında gitmesine rağmen (95 kilometre) yol, hava şartlarına göre hızlı. Yolcularımızda emniyet kemeri eksikliği ilk tespitler. Lütfen bu acılara son verelim. Lütfen kurallara uyalım" dedi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:02 Kaynak: DHA
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