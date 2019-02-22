Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu 10 Katlı Binayı İdare Edemiyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Adam partisini kapatmış.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Adam partisini kapatmış. Bir genel başkan partisini kapatır mı? Partisini kitledi kaçtı. Sebep muhalifler gelecek itiraz edecek diye. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin." dedi.



Yozgat'ta temaslarını sürdüren Bakan Soylu, Akdağmadeni ilçesindeki temaslarının ardından karayolu ile Sorgun ilçesine geçti. AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde vatandaşlara hitap eden Soylu, "Biz Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nı kurduk. Öyle bir saldırı ortaya koyuyorlar ki son 6-7 yılda yaşananlara yetişemiyoruz. Gezi'den başlayan ve ondan sonra devam eden sürecin hiçbirisine yetiştiremiyoruz. 10 bin dolara geldi Türkiye'nin kişi başına düşen gelir seviyesi yukarıya çıkartmamak için sürekli yukarıdan aşağıya kafamıza vurup bizi olduğumuz yerde patinaj yaptırmak istiyorlar. Bunları biz seçimlerle beraber aştık. Eğer 2014 genel seçimlerinde AK Parti güçlü çıkmamış olsaydı ipler FETÖ'nün eline geçerdi. F-16'larla bu millete kan ve ızdırap yaşatmak isteyen FETÖ o zaman neler yapmazdı." şeklinde konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'na eleştirilerde bulunan Bakan Soylu, "Çok zor dönemlerden geçtik. Çok sıkıntılardan geçtik. Ama şimdi geleceğe umutla bakmak, yarınlara umutla bakma zamanı. Kılıçdaroğlu'nu sevindirmeyeceksiniz değil mi? Adam partisini kapatmış, bir genel başkan partisini kapatır mı? Partisini kitledi kaçtı. Sebep muhalifler gelecek itiraz edecek diye. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin." diye konuştu. - YOZGAT

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