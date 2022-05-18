Bakan Soylu: "(Kılıçdaroğlu'nun 'Uyuşturucu baronlarına bir şey yapmıyorsunuz' ifadesi üzerine) Tamamen temelsiz, sadece suçlamaya yönelik, bilgiden yoksun bir anlayış ve hatta uyuşturucu ile mücadele yapan birimlerimizi töhmet altında bırakan, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesini etkisizleştirmeye çalışan bir anlayış ortaya koymaktadır." - ANKARA