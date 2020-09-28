Bakan Soylu: Kırmızı Kategori'deki teröristlerden birine daha çizik - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırmızı Kategori'de aranan terör örgütü PKK mensuplarından birinin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İki önemli haber. 1- Diyarbakır Annelerinin 18'inci kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor. 2- Kırmızı Kategori'de aranan PKK Terör Örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik. Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun" ifadesini kullandı.

ANKARA, -