Bakan Soylu: 'Kırmızı' ve 'Turuncu' kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçış yok, ya teslim, ya ... Tunceli'de biri Kırmızı, biri Turuncu iki çizik daha. İstihbarat, operasyon, sonuç. Kahramanlarımız sağolsun" ifadelerini kullandı.