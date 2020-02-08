Bakan Soylu: Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da deprem değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Kızılay'a yönelik haksızlıkların yapıldığını ifade ederek, "Kızılay bizim beslenme grubumuzdur. Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değildir. Çadırı direkt AFAD olarak biz veririz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. Elazığ Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında ilk sözü alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılay'a yardım yapıldığını söyledi. Televizyon programında toplanan bağış miktarı netleştiğinde onu da açıklayacaklarını ifade eden Bakan Soylu, "Sadece insanlara yönelik değil, tarım ve hayvancılık alanında Tarım ve Orman Bakanlığı çok ciddi destekleri oldu. Bakanlık hem hayvanları gönderiyor, hem de ilk günden beri hayvanların soğuktan korunmaları için Elazığ'da 487, Malatya'da bin 161 çadır kuruldu. Şu ana kadar Malatya ve Elazığ'da 50 bin insana psikososyal destek sağlandı. Son günlerde özellikle geçici barınma merkezlerini düzenlemeye çalışıyoruz. Bin 500 aileyi sosyal tesislerde barındırmayı planladık. 5 bin ailenin yerleşeceği konteyner kentin alt yapı çalışmaları sürüyor."

JANDARMA EV TAŞIMA İŞLEMİNİ ÜCRETSİZ YAPACAK

Bakan Soylu, depremde evleri hasar görüp taşınanların nakliye ücretinde yaşanan artışlala ilgili yapılan şikayetlerin ardından jandarma tarafından evlerin ücretsiz taşınması için çalışma başlatıldığını kaydetti. Bakan Soylu, Türk Kızılay'ına yönelik yapılan eleştirilere de yanıt vererek, şunları söyledi:

"Bazen taşınma maliyetlerinin arttığı söylendi. Buna yönelik olarak fahiş fiyatların olduğunu vatandaşlarımızdan öğrendik. Şu ana kadar jandarmanın 30 aracını çektik, 4 depo tuttuk. Bunu sağlamak durumdayız. Çünkü fiyatlar 3- 4 katına çıktı. Herkes taşınmak istiyor. Bu talebi yayabilmek için nakliye araçlarıyla beraber bedava yapacağımızı, jandarmanın böyle bir hizmet vereceğini söylemek isterim. Vatandaşlarımızın talebini alabilmek için 27, nokta afet koordinasyon merkezi kurduk. Kızılay bizim beslenme grubumuzdur. Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değildir. Çadırı direkt AFAD olarak biz veririz. Kızılay bizim çalışma grupları içerisinde beslenme grubumuzun yöneticisidir. Hem koordinasyonu yapar, hem kendisi yemek çıkarır, beslenme ihtiyaçlarını karşılar. Burada da bir haksızlığı ortadan kaldırabilmek için, bir bilgiyi doğru şekilde paylaşabilmek için söylüyorum. Şu anda toplam 147 noktada 62 bin sıcak yemek dağıtılmaktadır."

'ELAZIĞ TARİHİNİN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, 17 bin 400 konutun yapımı için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bakan Kurum, Elazığ'da büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceklerini belirterek, "24 Ocak akşamı depremin olduğu andan itibaren bütün bakanlıklarımızla birlikte Elazığ'daydık. Elazığlı ve Malatyalı Kardeşlerimizin acılarını yaşadık. Sokak sokak, çadır çadır, mahalle mahalle yapılan işleri görüp, hızlı bir şekilde de kararlar aldık. Bine yakın ekibimizle hasar tespit çalışmalarını başlattık. Bir taraftan hasar tespit, bir taraftan enkaz kaldırma, diğer taraftan da yeni yapılacak inşaatlara ilişkin de proje çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdük. Elazığ'da dün itibariyle hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, bin 540 orta hasarlı binanın dışında 558 acil yıkılacak bina tespiti yaptık. Toplamda yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 8 bin 519, bağımsız bölüm sayısı ise 19 bin 821'e ulaşmıştır. 221 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Diğer binaların yıkım çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Elazığ'da şu an 17 bin 400 konut yapım projesi başladı. Köylerde de bin 500 tarım köy uygulamasını gerçekleştirmiş olacağız. Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz" dedi.

'PAZARTESİDEN İTİBAREN BAŞVURU YAPIP KREDİLERİNİ KULLANABİLİRLER'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Elazığ ve Malatya'daki esnafın pazartesi gününden itibaren 50 bin lira faizsiz krediye başvurabileceklerini söyledi. Bakan Pekcan, "Burada genel olarak esnafımızın önerilerini, taleplerini, ihtiyaçlarını dinleyeceğiz. Mümkün olan çözümleri üretmeye gayret edeceğiz. İlk günden esnafımıza nasıl fayda sağlayabilir diye bir çalışma gerçekleştirdik. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) üzerinden kredi borcu olan esnafımıza, Malatya ve Elazığ'da bu depremden hasar görmüş olan esnafımızın kredi borçlarını 1 yıl süreyle hem ana parasını, hem faizini TESKOMB ödeyecek. Yani ötelemek değil, 1 yıllık kredi ana borcunu ve faizini üstleniyoruz. Bunun dışında ikinci bir çalışma daha yaptık. Bütün esnafımıza nasıl yardımcı olabiliriz diye. Bunda da esnafımız eğer talep ederlerse 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekler ve bunu ister TESKOMB üzerinden, ister Halk Bank üzerinden alabilecekler. Pazartesiden itibaren başvuru yapıp kredilerini kullanabilirler. İnşallah bugünleri de el birliğiyle, güç birliğiyle, dayanışma içinde tamamlayacağız. Biz de devlet olarak, hükümet olarak, bakanlık olarak bütün Elazığ ve Malatyalı vatandaşlarımızla beraberiz" diye konuştu.