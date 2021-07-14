İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Soylu'nun Öztürk ve beraberindeki heyeti Bakanlık binası önünde karşılamasının ardından, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) heyetler arası görüşmeye geçildi.

Bakan Soylu' ya görüşmede, Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Bakanlık Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bakanlık AB ve Dış İlişkiler Dairesi (DİAB) Başkanı Sezer Işıktaş ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu eşlik etti.