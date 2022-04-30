Bakan Soylu, Kocaeli'de bayram trafiği denetimine katıldı (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücülere, emniyet kemerini takma ve cep telefonunun kullanmama çağrısında bulundu.

Helikopterle İstanbul TEM otoyolu, Anadolu yakası E-5, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul çıkışındaki otoyollarda trafik akışını gözlemleyen Soylu, Gebze'de uygulama noktasında "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan trafik denetimine katıldı.

Burada yetkililerden bilgi alan ve güvenlik mensuplarıyla selamlaşan Soylu, basın mensuplarına, vatandaşların bayram tatili programları dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştuğunu söyledi. Tüm yetkililer ve ilgili birimlerin, vatandaşların rahat etmesi için alınan tedbirlerin sahada uygulanması noktasında dün saat 18.00'den itibaren teyakkuz halinde olduğunu aktaran Soylu, gerek havadan gerekse karadan tüm denetimleri icra ettiklerini kaydetti.

209 bin personel 10 bin ekip görevde

Bakan Soylu, bayram tatilini; bayram öncesi hareketliliğin olduğu, çarşambadan itibaren veya cumartesi-pazar dönüşlerinin olabileceği şekilde tarih dilimleri içerisinde değerlendirdiklerini anlatarak bu sürede 209 bin personel ve 10 bin ekibin sürekli görevde olacağını bildirdi.

Soylu, ülkenin çeşitli noktalarında ekipleri denetleyecek 42 emniyet, jandarma ve mülkiye müfettişinin, aynı zamanda gelecek bayramlarda rehberlik edebilecek birtakım tespitlerde bulunacağını dile getirdi.

Toplu taşımalardaki tedbirlere ilişkin 793 personelin 1586 otobüste denetleme gerçekleştireceğine değinen Soylu, "Bu yıl geçen yıla nazaran trafik kazaları ölümlerinde biraz daha az seviyedeyiz. Bu yıl ilk 4 ay içerisinde çok ciddi tedbirler alındı. Dün, bugün ve yarın 50 milyonu aşkın vatandaşımızın cep telefonlarına mesaj gönderildi." şeklinde konuştu.

Soylu'dan güvenli seyahat için sürücülere uyarılar

Soylu, trafik kurallarına uymanın önemine işaret ederek şöyle devam etti:

"Kesinlikle hız limitlerine uyulması gerekir. İkincisi emniyet kemeri. 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganımızın en önemli amacı emniyet kemerinin muhakkak takılması. Üçüncüsü, buradan rica ediyoruz hatta yalvarıyoruz; lütfen araç kullanırken cep telefonu kullanmayınız, dikkatimizi dağıtmaktadır. Bunun çok büyük facialarını görüyoruz aileler içerisinde. Daha sonra hayatına engelli olarak devam etmek zorunda kalan vatandaşlarımızda bunu görüyoruz. Özellikle bayramda yola çıkacak vatandaşlarımıza bir uyarımız daha var. Çıkış esnasında ana yollara katılımlarda trafik yoğunluğu olabilir. 'Ben geciktim, tam zamanında ulaşayım.' şeklinde bir acelecilik içerisinde olursak kazaların en çok olduğu alanlardan biri varış istikametin 2-3 saat kala gerçekleşenlerdir. İki saatte bir 10 dakika dinlenmek bize çok şey kaybettirmez, çok şey kazandırır."

Bakan Soylu, ehliyetini yeni almış vatandaşların bu tür zamanlarda yaşanan yoğunluklar nedeniyle daha dikkatli araç kullanması gerektiğinin altını çizerek bazı bölgelerde devam eden yağışlar nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu.

Otobüslerle seyahat eden vatandaşlara da emniyet kemeri takma çağrısı yapan Soylu, "Bu son 5 ayda geçen yıllara oranla çok fazla otobüs kazası oldu ama Allah'a çok şükür ölü sayımız neredeyse yok diyebiliriz, çok az. Sebebi şu; hemen hemen bütün otobüslerde emniyet kemeri var bizim tespitimiz. Otogar çıkışlarında, yollarda denetimler yapıyoruz. Buna riayet edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yollardaki trafik durumu

Bakan Soylu, yollardaki trafik durumuna ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Afyon- Eskişehir istikametinde çok büyük bir yoğunluk söz konusu değil. Kırıkkale istikametinde de bizim beklediğimiz kadar yoğunluk yok, akıcı olarak devam ediyor. Biraz Karadeniz Samsun'da yoğunluk söz konusu, zannediyorum o da bugünkü maçtan dolayı olabilir. Akdeniz istikameti de normal gözüküyor. İstanbul'dan çıkışlarda biraz yoğunluk var ama bu geçen seneki yoğunluklarla kıyaslanmayacak derecede."

Soylu, konuşmasının ardından uygulamada durdurulan sürücü ve yolcularla sohbet etti, çocuklara çeşitli oyuncaklar, kırmızı düdük ve pişmaniye hediye etti.

Emniyet mensuplarıyla fotoğraf da çekilen Bakan Soylu'ya, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz eşlik etti.

Bakan Soylu taziye ziyaretinde bulundu

Uygulamanın ardından Soylu, Darıca ilçesi Emek Mahallesi'nde babası vefat eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Soylu, aile ve yakılarına başsağlığı diledi.