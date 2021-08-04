Bakan Soylu: "Konya katliamını gerçekleştiren cani katil yakalandı" - Son Dakika

Bakan Soylu: "Konya katliamını gerçekleştiren cani katil yakalandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Meram ilçesinde geçtiğimiz hafta 7 kişiyi canice katleden şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Meram ilçesinde geçtiğimiz hafta 7 kişiyi canice katleden şahsın yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya Meram'da geçtiğimiz hafta, 7 kişiyi canice katleden şahıs, Emniyet İstihbarat, Jandarma, Özel Harekat Birimlerimiz ile İl Emniyet Müdürlüğümüzün titiz çalışması sonucunda yakalandı. Emniyet ve Jandarma teşkilatımızı kutluyoruz' ifadelerine yer verdi. (Musa Erdoğan/İHA)

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