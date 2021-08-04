İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Meram ilçesinde geçtiğimiz hafta 7 kişiyi canice katleden şahsın yakalandığını açıkladı.
Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya Meram'da geçtiğimiz hafta, 7 kişiyi canice katleden şahıs, Emniyet İstihbarat, Jandarma, Özel Harekat Birimlerimiz ile İl Emniyet Müdürlüğümüzün titiz çalışması sonucunda yakalandı. Emniyet ve Jandarma teşkilatımızı kutluyoruz' ifadelerine yer verdi.
(Musa Erdoğan/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu: 'Konya katliamını gerçekleştiren cani katil yakalandı' - Son Dakika