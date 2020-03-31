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Bakan Soylu, koronavirüse karşı vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu Açıklaması
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu.
Soylu, Twitter hesabından "VirüsüEvdeYokEt" etiketiyle paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, paylaşımında, şunları kaydetti:
"Tarih defalarca gösterdi ki biz millet olarak birlik olduğumuzda bu topraklarda hiçbir zorluk uzun süre hayat şansı bulamamıştır. Virüsü yok edip güzel yarınları sevdiklerimizle birlikte hep beraber yaşayabilmek için mümkün olduğunca evde kalmayı sürdürelim."
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:56 Kaynak: AA
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