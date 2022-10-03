İzmir 'in Çiğli ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 kişi, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bunun üzerine yapılan şikayetler sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 kişinin gözatına alındığını açıkladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar" dedi.

Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Çiğli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu: Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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