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Son dakika haberleri | Bakan Soylu: LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Soylu: LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar

21.01.2022 18:00
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar

Son dakika haberlerine göre Bakan Soylu: LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlarİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Teröre silah yardımı yaparlardı, bilirdik.

Bakan Soylu: LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Teröre silah yardımı yaparlardı, bilirdik. Terör örgütlerine para aktarırlardı, bilirdik. Uyuşturucu ticaretini desteklerlerdi, bilirdik. Bugün iş öyle bir noktaya geldi ki LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar, bunlara propaganda ve iletişim desteği veriyorlar. Karşımızdaki mücadelenin çetinliğini buradan anlayın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 110'uncu Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'na katıldı. Soylu, bu sene uyum kursuna 94 erkek, 16 kadın kaymakam adayının katıldığını söyledi. Devleti doğru yerde görmenin önemine vurgu yapan Bakan Soylu, "Devlet kim veya ne? Dairedeki insanlar mı, yasalar mı, binalar mı, dosya dolabındaki evraklar mı, arşivler mi, veya modern çağda bilgisayarlarımızdaki dijital belgeler mi? Eğer görevinizi yaparken, bütün bu bileşenlerin içinde devleti doğru yerde görebilirseniz, doğru tanımlayabilirseniz; devleti, bir insanı algılayabildiğiniz gibi algılayabilirseniz bu bileşenlerin tamamını bir vücudun organları; ama devletin kendisinin bir ruh olduğunu anlayabilirseniz, işte o zaman bir devlet adamı olursunuz ve emaneti hakkıyla taşırsınız. Buluşmalarımızda sıklıkla kullandığımız 'devlet geleneği' diye bir ifade vardır. İşte devlet geleneği, kendi devlet geçmişimizin oluşturduğu bu ruhtur" dedi.'TARİHİ ZİRVEMİZE ÇIKTIK 'Türkiye'nin yüz yıllardan beri birçok badire atlattığını vurgulayan Bakan Soylu, "Bulunduğumuz coğrafyada adeta yılanlarla dans ediyoruz. Darbeler gördük, ekonomik krizler gördük, doğal afetler gördük, terör gördük, her şeyi gördük. Ama yine de onca olumsuzluğa ve bazı kesintilere rağmen, bahsettiğimiz devlet geleneğimiz sayesinde ayakta kaldık ve son 20 yılda, güçlü bir liderlikle, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu birikimi doğru kullanmasıyla, milletin gücüyle bu geleneği ve milletin değerlerini, inancını, doğru şekilde harmanlamasıyla, vesayetleri söküp atmasıyla, tıpkı Rusya'nın yaptığı gibi en dipten, tarihi zirvemize çıktık. Bizim ihtiyacımız budur" dedi.'SİZLERİN BİLGİSİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Türkiye'nin refahı, huzuru, güvenliği, başarısı ve asayişinde kurumların teknik kapasitelerinde çok önemli bir noktaya gelindiğini aktaran Bakan Soylu, "Bunun devamı için sizlerin enerjisine, bilgisine, ortaya koyacağınız gayrete ihtiyacımız var. Tehlikenin büyüklüğünü, işin zorluğunu şuradan anlayın; teröre silah yardımı yaparlardı, bilirdik. Terör örgütlerine para aktarırlardı, bilirdik. Uyuşturucu ticaretini desteklerlerdi, bilirdik. Bugün iş öyle bir noktaya geldi ki LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar, bunlara propaganda ve iletişim desteği veriyorlar. Karşımızdaki mücadelenin çetinliğini buradan anlayın. Dolayısıyla bu milletin geleceğini korumak için size, sizlerin ferasetine, bilgisine şiddetle ihtiyacımız var" diye konuştu.

Son dakika haberleri | Bakan Soylu: LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar
Son dakika haberleri | Bakan Soylu: LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar
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Süleyman Soylu, Türkiye, Silah, LGBT, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Soylu: LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar - Son Dakika


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