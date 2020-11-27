Bakan Soylu: "Maalesef bu FETÖ her şeyi istismar ettiği gibi sivil toplum alanını da istismar etti" - Son Dakika

Bakan Soylu: "Maalesef bu FETÖ her şeyi istismar ettiği gibi sivil toplum alanını da istismar etti"

27.11.2020 18:22
Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maalesef bu FETÖ her şeyi istismar ettiği gibi sivil toplum alanını da istismar etti" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maalesef bu FETÖ her şeyi istismar ettiği gibi sivil toplum alanını da istismar etti" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Sivil Toplum İstişare Kurulu Programı"na katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Soylu, "2000'li yılların başından bu yana vesayet odaklarına karşı giriştiğimiz mücadele demokrasinin tahkim edilmesi, dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının da asıl hüviyetlerine kavuşmasına imkan sağlamıştır. Sivil toplumun sesini kısma üzerine değil. Bilakis sesini daha fazla duyurma üzerine inşa edilmiş yeni bir strateji belirledik. Türkiye'de 2003 tarihi dernekler dairesi Başkanlığı'nın teşekkürü ve 2004 kanun oluşturduğu elverişli ortam sayesinde sivil toplum kuruluşları nitelik ve nicelik olarak ciddi bir gelişim göstermiştir. Değişime toplum yapısı ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık. 2018 yılında Dernekler Dairesi Başkanlığı görev alanı ve çeşitliliği arttırılmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bambaşka bir noktaya gelmiştir. Sivil toplum ile bir paydaş anlayışıyla yol yürüyecek bir genel müdürlüğe dönüştürülmüştür. Bunun yanında aynı tarihlerde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İşleri Genel Müdürlüğü yönetmeliğiyle İçişleri Bakanlığı'nın başkanlığında kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile birlikte akademisyenlerin de bulunduğu sivil toplum istişare kurulu oluşturuldu. Bugün bu toplantılarında ilkini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Maalesef bu FETÖ her şeyi istismar ettiği gibi sivil toplum alanını da istismar etti"

Dijital dönüşüm olgusunu sivil toplumla ilişkilerde de işler hale getirdiklerinin altını çizen Soylu, "Vatandaşlarımızın dernek üyeliklerini e-devlet üzerinden sorgulamalarına ve üyeliklerini sonlandırabilmelerine imkan sağladık. Biliyorsunuz bu konuda bir tartışma oldu. Ama Türkiye'nin de yakın tarihinde yaşanan olaylar söz konusu. O da şu maalesef bu FETÖ her şeyi istismar ettiği gibi sivil toplum alanını da istismar etti. Hem de çokça istismar etti. Netice itibariyle bu tip terör örgütü organizasyonlarının en çok sevdiği iş, meşru alanlara sızmak ve onları yönetmek onlar vasıtasıyla da başka alanlara etki edebilmektir. Tam da bunu sağlamaya çalışıyor. Buraya üye olanlar oldu, üyelikten istifa edenler oldu. Örgütsel organizasyon içerisinde burada olanlar oldu. Vereceğim rakamlar çok önemli, bugüne kadar 2 milyon 152 bin 440 adet dernek üyeliği sorgulaması, 25 bin 629 adet de dernek üyeliğinden istifa işlemi gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

"Dernek yöneticilerimiz, üye bilgilerini dahil yükümlü oldukları bir çok bildirimi, idareye gitmelerine gerek kalmaksızın elektronik ortamda 'Dernekler Bilgi Sistemi' üzerinden yapabilmektedir. Bunların yanı sıra ülkemizin dışında birçok yardıma ev sahipliği yapan sivil toplum kurulu başkanlarının 'E-bağış makbuzu' ile ilgili bir talebi olmuştu. Bu konuyla alakalı da adımlar atıldı ve çalışmalar başladı. Çeşitli konulardaki dernek çalışmalarını desteklemeye devam ediyoruz. 2017 itibarıyla başlatılan uygulama çerçevesinde 81 ilimizden 2 bin 432 dernek projesine 154 milyon lira, 2020 yılında ise 301 derneğe toplam 22.7 milyon lira yardım yapıldı."

Türkiye'de aktif dernek sayısı 121 bin 501 ve kamu yararına çalışan dernek sayısı da 358'e ulaştığını belirten Bakan Soylu, "Bu konuda atılması gereken adımlar var. Bu kapsamda, kamu yararına çalışan dernek sayısını ülkemizde fazlalaştırmamız gerekiyor. Toplum konusunda elde ettiğimiz olumlu gelişme sadece sayısal düzeyde değildir. 15 Temmuz sonrasında kamu yönetiminin en kılcal damarlarına kadar yürütmekte kararlı olduğumuz anlayış değişikliği bu noktada da kendisini göstermiştir. Bunu, FETÖ iktisatlı derneklerin kapatılması, amacı ve faaliyetleri farklı olan kağıt üstündeki derneklere çeki düzen verme çalışmalarımız takip etmiştir" açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, "2011'deki Suriye iç savaşından beri sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimize el uzattık. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi onlara da elimizi uzatıyoruz. Buradaki sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla birlikte oralarda neler yapılabiliriz diye değerlendirmelerde bulunduk. Orada şuana kadar 23 bin briket ev tamamladık. Allah nasip ederse Şubat ayının sonlarına doğru 35 bin tane briket ev yapacağız" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

-İHA-

Bakan Soylu: Maalesef bu FETÖ her şeyi istismar ettiği gibi sivil toplum alanını da istismar etti

Fetullahçı Terör Örgütü, Süleyman Soylu, toplum, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 'Maalesef bu FETÖ her şeyi istismar ettiği gibi sivil toplum alanını da istismar etti' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Antalya'da 24 yaşındaki tapu memuru evinde ölü bulundu İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikasta uğradı Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Genelev kraliçesi Manukyan'ın mirası davasında, çocuğunun olmadığını gösteren belge mahkemeye verildi Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor Yılmaz Vural'ın doktorundan açıklama: Durumu ciddiyetini koruyor         
17:29
Altının kilogramı 455 bin 150 liraya geriledi Altının kilogramı 455 bin 150 liraya geriledi         
17:09
Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti         
16:35
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor         
15:42
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu         
14:56
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar         
14:37
Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler         
14:12
Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış         
14:11
Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu         
13:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı         
13:00
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 18:44:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu: "Maalesef bu FETÖ her şeyi istismar ettiği gibi sivil toplum alanını da istismar etti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei