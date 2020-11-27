Bakan Soylu: "Maalesef bu FETÖ her şeyi istismar ettiği gibi sivil toplum alanını da istismar etti" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maalesef bu FETÖ her şeyi istismar ettiği gibi sivil toplum alanını da istismar etti" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "Sivil Toplum İstişare Kurulu Programı"na katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Soylu, "2000'li yılların başından bu yana vesayet odaklarına karşı giriştiğimiz mücadele demokrasinin tahkim edilmesi, dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının da asıl hüviyetlerine kavuşmasına imkan sağlamıştır. Sivil toplumun sesini kısma üzerine değil. Bilakis sesini daha fazla duyurma üzerine inşa edilmiş yeni bir strateji belirledik. Türkiye'de 2003 tarihi dernekler dairesi Başkanlığı'nın teşekkürü ve 2004 kanun oluşturduğu elverişli ortam sayesinde sivil toplum kuruluşları nitelik ve nicelik olarak ciddi bir gelişim göstermiştir. Değişime toplum yapısı ulaşabilmek adına kurumsal altyapımızı geliştirmeye yönelik önemli adımlar attık. 2018 yılında Dernekler Dairesi Başkanlığı görev alanı ve çeşitliliği arttırılmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bambaşka bir noktaya gelmiştir. Sivil toplum ile bir paydaş anlayışıyla yol yürüyecek bir genel müdürlüğe dönüştürülmüştür. Bunun yanında aynı tarihlerde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İşleri Genel Müdürlüğü yönetmeliğiyle İçişleri Bakanlığı'nın başkanlığında kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile birlikte akademisyenlerin de bulunduğu sivil toplum istişare kurulu oluşturuldu. Bugün bu toplantılarında ilkini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Maalesef bu FETÖ her şeyi istismar ettiği gibi sivil toplum alanını da istismar etti"

Dijital dönüşüm olgusunu sivil toplumla ilişkilerde de işler hale getirdiklerinin altını çizen Soylu, "Vatandaşlarımızın dernek üyeliklerini e-devlet üzerinden sorgulamalarına ve üyeliklerini sonlandırabilmelerine imkan sağladık. Biliyorsunuz bu konuda bir tartışma oldu. Ama Türkiye'nin de yakın tarihinde yaşanan olaylar söz konusu. O da şu maalesef bu FETÖ her şeyi istismar ettiği gibi sivil toplum alanını da istismar etti. Hem de çokça istismar etti. Netice itibariyle bu tip terör örgütü organizasyonlarının en çok sevdiği iş, meşru alanlara sızmak ve onları yönetmek onlar vasıtasıyla da başka alanlara etki edebilmektir. Tam da bunu sağlamaya çalışıyor. Buraya üye olanlar oldu, üyelikten istifa edenler oldu. Örgütsel organizasyon içerisinde burada olanlar oldu. Vereceğim rakamlar çok önemli, bugüne kadar 2 milyon 152 bin 440 adet dernek üyeliği sorgulaması, 25 bin 629 adet de dernek üyeliğinden istifa işlemi gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

"Dernek yöneticilerimiz, üye bilgilerini dahil yükümlü oldukları bir çok bildirimi, idareye gitmelerine gerek kalmaksızın elektronik ortamda 'Dernekler Bilgi Sistemi' üzerinden yapabilmektedir. Bunların yanı sıra ülkemizin dışında birçok yardıma ev sahipliği yapan sivil toplum kurulu başkanlarının 'E-bağış makbuzu' ile ilgili bir talebi olmuştu. Bu konuyla alakalı da adımlar atıldı ve çalışmalar başladı. Çeşitli konulardaki dernek çalışmalarını desteklemeye devam ediyoruz. 2017 itibarıyla başlatılan uygulama çerçevesinde 81 ilimizden 2 bin 432 dernek projesine 154 milyon lira, 2020 yılında ise 301 derneğe toplam 22.7 milyon lira yardım yapıldı."

Türkiye'de aktif dernek sayısı 121 bin 501 ve kamu yararına çalışan dernek sayısı da 358'e ulaştığını belirten Bakan Soylu, "Bu konuda atılması gereken adımlar var. Bu kapsamda, kamu yararına çalışan dernek sayısını ülkemizde fazlalaştırmamız gerekiyor. Toplum konusunda elde ettiğimiz olumlu gelişme sadece sayısal düzeyde değildir. 15 Temmuz sonrasında kamu yönetiminin en kılcal damarlarına kadar yürütmekte kararlı olduğumuz anlayış değişikliği bu noktada da kendisini göstermiştir. Bunu, FETÖ iktisatlı derneklerin kapatılması, amacı ve faaliyetleri farklı olan kağıt üstündeki derneklere çeki düzen verme çalışmalarımız takip etmiştir" açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, "2011'deki Suriye iç savaşından beri sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimize el uzattık. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi onlara da elimizi uzatıyoruz. Buradaki sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla birlikte oralarda neler yapılabiliriz diye değerlendirmelerde bulunduk. Orada şuana kadar 23 bin briket ev tamamladık. Allah nasip ederse Şubat ayının sonlarına doğru 35 bin tane briket ev yapacağız" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

-İHA-