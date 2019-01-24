Bakan Soylu: Maket Trafik Polislerine Başlayacağız (1)

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yol kenarlarına yerleştirilen maket trafik araçlarının kabul gördüğünü ifade ederek, "Şimdi de inşallah maket trafik araçlarının yanı sıra maket trafik polislerine de başlayacağız" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yol kenarlarına yerleştirilen maket trafik araçlarının kabul gördüğünü ifade ederek, "Şimdi de inşallah maket trafik araçlarının yanı sıra maket trafik polislerine de başlayacağız" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme' toplantısına katıldı. Bakan Soylu, 2018 yılında 'Trafik Kazalarını Önleme Planı'nı oluştuklarını ve uygulamaya başladıklarını ifade etti. Geçen yıl, 2017 yılına göre trafik denetimlerini yüzde 14,2 artırdıklarını söyleyen Bakan Soylu, "Özellikle toplu can kayıplarının yaşandığı otobüslere yönelik denetimlerimizi bir önceki yıla göre 2017'de yüzde 63, 2018'de ise yüzde 11 arttırdık. Hatta zaman zaman Osmanlı'daki gibi 'tebdili kıyafet' yaptık, otobüslere yolcu gibi binip, denetimler gerçekleştirdik. Bu şekilde 26 bin 500 aracı denetledik. Okul servis araçları denetimlerimizi de 2017 yılına göre 2018 yılında yüzde 60,5 artırdık. Yetmedi, fahri trafik müfettişlerimizden de destek aldık. 2017 yılına göre fahri trafik müfettişleri sayımızda yaklaşık yüzde 20'lik bir artış sağladık ve bu arkadaşlarımızın düzenlediği 230 bin kural ihlali tespit tutanağını cezaya, sonuca dönüştürdük. Denetim anlayışımız, ceza yazmaya değil, farkındalığı ve algılanan yakalanma duygusunu artırmaya yöneliktir" dedi.



'MAKET TRAFİK POLİSLERİNE DE BAŞLAYACAĞIZ'



'Maket Trafik Araçları' ile ilgili vatandaşlar arasında ve sosyal medyada güzel espriler döndüğünü kaydeden Bakan Soylu, "Güzel de bir kabul gördüğünü ifade etmek isterim. Şimdi de inşallah maket trafik araçlarının yanı sıra maket trafik polislerine de başlayacağız. Geçen gün Anadolu'yu dolaşırken bir yerde gördüm, kendim de polis zannettim. İnanın o kadar güzel yapmışlar, o kadar güzel yerlere yerleştirmişler ki, hem uyarıcı, hem denetleyici, hem de kazaların azalmasında çok faydalı olan bir sonuç oluşturmuşlar" diye konuştu.



Trafik polisliğinin uzmanlık gerektiren bir alan olduğunu ve buna ağırlık verdiklerini kaydeden Bakan Soylu, "Prensip olarak trafik polislerini başka yerlerde görevlendirmekten yana değiliz. Geçen sene burada 5 bin gibi bir rakam vermiştim. Onun biraz altında kaldık. 4 bin 300 trafik polisi atadık. 700 altında kaldı. Ama 5 bin rakamına ulaşmış olduk. Trafik polisi sayısı yüzde 11 artarak 24 bin 300'e ulaşmıştır. 2019 yılı içerisinde de Emniyet Genel Müdürümüz, Trafik Başkanlarımız ile inşallah bin 500 daha görmek istiyorum. Bin 500 polisimizin de trafik polisi olarak görmek niyetindeyiz" şeklinde konuştu.



'DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR KARAR ALDIK'



Bakan Soylu, trafik kurallarının uygulanması ve trafik kazalarının önüne geçilmesi için çeşitli yasal önlemler alındığını belirtti. Bu kapsamda tüm kolluk kuvvetlerine trafik kuralı ihlal tespit tutanağı bulundurma ve yazma görev yetkisi verdiklerini söyleyen Bakan Soylu, "Bana sorarsanız devrim niteliğinde bir karar olmuştur. Gayet de güzel işlemektedir" dedi.



'YAYA ÖNCELİKLİ PROJE İÇİN DEVLET EYLEM YAPACAK'



Bakan Soylu, Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan bir düzenlemeyle, araç sürücülerinin bir görevli veya trafik işareti bulunmayan yerlerde, kavşak giriş çıkışlarında, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak ve buradan geçmek üzere olan yaya varsa onlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olduğunu belirtti. Bu kurala aykırı davranış içinde bulunan sürücülere 488 lira para cezası uygulanacağı kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:



"Kanun 28 Ekim'de yürürlüğe girdi, yani hali hazırda geçerlidir. Bunun kamuoyuna etkin şekilde duyurulması, bu noktada bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız güzel bir kampanya hazırlığı içindeler. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz. Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. Gününü hazırladık. İnşallah önümüzdeki zaman dilimi içinde, bu yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak. İnşallah bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde, bütün okullarının önlerinde, bütün meydanlarında, kavşaklarında gerçekleştireceğiz. Bu eylem insanlık adına, gelecek adına bir eylem olacak. İnşallah hiçbir ceza uygulamasına gerek kalmadan bu anlayışı, bu aile hep birlikte başarılı bir şekilde gerçekleştirecek, başaracak."



Yapılan konuşmanın ardından trafik polisleri için yeniden tasarlanan kıyafetlerin tanıtımı yapıldı. Bakan Soylu da yeni kıyafeti giydi. - Ankara

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bakan'dan Binlerce Kişiye Müjde: Ödemeler Yarın Başlıyor

Bakan Albayrak: Türkiye Hazine Yönetiminde Aktif ve Agresif Olacak

Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı

YSK, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı: Algı Çalışmaları Doğru Değildir