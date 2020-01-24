Bakan Soylu: "Malatya Pötürge'de birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 'Malatya Pötürge'de birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz... - Son Dakika

Bakan Soylu: "Malatya Pötürge'de birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz...

6 saat önce

Bakan Soylu: "Malatya Pötürge'de birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz var. Köylerde hasar olduğu konusunda da bilgi var."

Bakan Soylu: "Malatya Pötürge'de birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz var. Köylerde hasar olduğu konusunda da bilgi var."

Bakan Soylu: Malatya Pötürge'de birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz...

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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