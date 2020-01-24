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Bakan Soylu: "Malatya Pötürge'de birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz...
6 saat önce
Bakan Soylu: "Malatya Pötürge'de birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz var. Köylerde hasar olduğu konusunda da bilgi var."
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:00 Kaynak: AA
Bakan Soylu: "Malatya Pötürge'de birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz var. Köylerde hasar olduğu konusunda da bilgi var."
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