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Bakan Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı Abdullah'ı kabul etti
6 saat önce
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Maldivlerli mevkidaşı İmran Abdullah'ı karşılaması -Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah'ın özel defteri imzalaması -İki bakan ve heyetlerinin salona geçmesi -Maldivler İçişleri Bakanı Abdullah'ın konuşması -İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması ANKARA...
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:25 Kaynak: AA
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Maldivlerli mevkidaşı İmran Abdullah'ı karşılaması
-Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah'ın özel defteri imzalaması
-İki bakan ve heyetlerinin salona geçmesi
-Maldivler İçişleri Bakanı Abdullah'ın konuşması
-İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı Abdullah'ı makamında kabul etti.
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