Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı Abdullah'ı kabul etti
Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı Abdullah'ı kabul etti - Son Dakika

Bakan Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı Abdullah'ı kabul etti

6 saat önce

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Maldivlerli mevkidaşı İmran Abdullah'ı karşılaması -Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah'ın özel defteri imzalaması -İki bakan ve heyetlerinin salona geçmesi -Maldivler İçişleri Bakanı Abdullah'ın konuşması -İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması ANKARA...

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Maldivlerli mevkidaşı İmran Abdullah'ı karşılaması

-Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah'ın özel defteri imzalaması

-İki bakan ve heyetlerinin salona geçmesi

-Maldivler İçişleri Bakanı Abdullah'ın konuşması

-İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı Abdullah'ı makamında kabul etti.

Bakan Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı Abdullah'ı kabul etti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:25 Kaynak: AA
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