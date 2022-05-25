Bakan Soylu, Maldivlerli mevkidaşı ile bir araya geldi - Son Dakika
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Bakan Soylu, Maldivlerli mevkidaşı ile bir araya geldi

25.05.2022 20:51

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ile bir araya geldi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ile bir araya geldi. İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah'ı makamında ağırladı. Bakan Soylu, konuk bakan Abdullah ile 2019 yılındaki görüşmelerinin ardından dünya birçok problemle karşılaşıldığını belirterek, "Hala salgından enerji krizlerine kadar, göç krizlerinden ve bunların oluşturduğu ekonomik krizlere kadar birçok sınamayı hep birlikte yaşıyoruz. Maalesef bu süreç dünyanın zengin ülkelerinin, bu sınamalarda dünyanın diğer tarafında gerekli ilgiyi, alakayı, yardımı, desteği göstermediğini ortaya koydu. Aynı zamanda, dünyada çok şey beklenen çatı örgütlerinin de bu sınavdan çok başarılı çıkmadığını ortaya koydu. Bu bize bir şey gösterdi. Ülkelerin ikili ilişkilerinin veya bölgesel ilişkilerin çok daha önemli olduğunu gördük" ifadelerini kullandı. (DHA)

Bakan Soylu, Maldivlerli mevkidaşı ile bir araya geldi
Bakan Soylu, Maldivlerli mevkidaşı ile bir araya geldi
Bakan Soylu, Maldivlerli mevkidaşı ile bir araya geldi
Bakan Soylu, Maldivlerli mevkidaşı ile bir araya geldi

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Kaynak: DHA

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