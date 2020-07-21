Bakan Soylu, Maltalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Soylu, Maltalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Soylu, Maltalı mevkidaşı ile görüştüİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Malta Cumhuriyeti İçişleri, Ulusal Güvenlik ve Kolluk Hizmetleri Bakanı Byron Camilleri ile bir araya geldi.

Bakan Soylu, Maltalı mevkidaşı ile görüştü

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Malta Cumhuriyeti İçişleri, Ulusal Güvenlik ve Kolluk Hizmetleri Bakanı Byron Camilleri ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Malta Cumhuriyeti İçişleri, Ulusal Güvenlik ve Kolluk Hizmetleri Bakanı Byron Camilleri ile makamında bir araya geldi. Görüşmede, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç Genel Müdürü Savaş Ünlü ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında terör ve göç konularında yapılacak iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 07:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Maltalı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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20:37
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20:31
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
19:07
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
16:10
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı
15:59
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