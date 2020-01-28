Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin, "Şu anda herhangi bir hasar, herhangi bir kayıp söz konusu değil. 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun." dedi.

Soylu, 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Sivrice ilçesinde incelemelerini sürdürüyor.

Gazetecilerin Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin soruları yanıtlayan Soylu, "Manisa'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Hemen valimizden bilgi aldı arkadaşlar. AFAD merkezinde çalışıyorlar şu anda, yani Ankara'da 24 saat süreyle hem de tüm çevreden bilgi aldılar. Şu anda herhangi bir hasar, herhangi bir kayıp söz konusu değil. 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.