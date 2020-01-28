Bakan Soylu: "(Manisa'daki deprem) Şu anda herhangi bir hasar, kayıp söz konusu değil" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu: '(Manisa'daki deprem) Şu anda herhangi bir hasar, kayıp söz konusu değil' - Son Dakika

Bakan Soylu: "(Manisa'daki deprem) Şu anda herhangi bir hasar, kayıp söz konusu değil"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin, "Şu anda herhangi bir hasar, herhangi bir kayıp söz konusu değil. 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun." dedi.

Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin, "Şu anda herhangi bir hasar, herhangi bir kayıp söz konusu değil. 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun." dedi.

Soylu, 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Sivrice ilçesinde incelemelerini sürdürüyor.

Gazetecilerin Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin soruları yanıtlayan Soylu, "Manisa'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Hemen valimizden bilgi aldı arkadaşlar. AFAD merkezinde çalışıyorlar şu anda, yani Ankara'da 24 saat süreyle hem de tüm çevreden bilgi aldılar. Şu anda herhangi bir hasar, herhangi bir kayıp söz konusu değil. 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, Kırkağaç, Deprem, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Prof. Dr. Naci Görür'den Marmaris depremi ile ilgili açıklama: Sarı faya dikkat! Trump'ın açıkladı tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması'na Türkiye'den peş peşe tepkiler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 22:01:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Soylu: "(Manisa'daki deprem) Şu anda herhangi bir hasar, kayıp söz konusu değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]