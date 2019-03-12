Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "Mansur Yavaş, 'Pkk, Alçak Bir Terör Örgütüdür, Hdp Alçak Bir Partidir' Desin"

Bakan Soylu: "Mansur Yavaş, 'Pkk, Alçak Bir Terör Örgütüdür, Hdp Alçak Bir Partidir' Desin"

11 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mansur Yavaş desin ki; 'PKK'dan oy bekleyenin Allah cezasını versin.

Bakan Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mansur Yavaş desin ki; 'PKK'dan oy bekleyenin Allah cezasını versin. PKK, Türkiye'yi bölmek isteyen alçak bir terör örgütüdür. HDP'yi de kendi uydusuna almıştır. HDP'de alçak bir partidir' desin" sözlerini kullandı.

Bakan Soylu, AK Parti'nin Kızılcahamam Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında yaptığı konuşmada Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş'a yüklendi. Soylu, "Buradan, Yavaş'a ve İmamoğlu'na söylüyorum. Aydın'daki, Muğla'daki, İzmir'deki adaya da söyledim. Buradan söylüyorum Yavaş; 'PKK'dan oy bekleyenin Allah cezasını versin' desin. Dün milletvekilleri de söyleyemedi. Kendi milletvekilleri dedi ki, 'PKK'dan da gelse oyumuzu alırız' dedi. Mansur Yavaş'a söylüyorum desin ki, 'PKK, Türkiye'yi bölmek isteyen alçak bir terör örgütüdür. HDP'yi de kendi uydusuna almıştır. HDP'de alçak bir partidir' desin.

CHP'nin içerisinde Sezgin Tanrıkulu diye bir adam, şimdi söylüyorum Mansur Yavaş şunu söylesin; 'Terörist cenazesine giden, Diyarbakır'da teröristleri en yakın akrabalarına tedavi ettirmek için milletimize hainlik yapan Sezgin Tanrıkulu ile aynı partide bulunmaktan tiksiniyorum' desin" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:45 Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Mansur Yavaş, PKK, Politika
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