Bakan Soylu: Mardin'de 50 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Koruköy kırsalında, jandarma ekiplerince 50 kilo plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman jandarmamız, teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında; Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 5 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi" dedi.
Kaynak: DHA
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