Bakan Soylu: Mardin'de 50 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

Bakan Soylu, Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman jandarmamız, teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında; Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 5 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu , Mardin 'in Nusaybin ilçesindeki Koruköy kırsalında, jandarma ekiplerince 50 kilo plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildiğini duyurdu.

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