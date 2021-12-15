Üye Girişi
Son dakika haberleri... Bakan Soylu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Soylu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

15.12.2021 15:34
Son dakika haberleri... Bakan Soylu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Son dakika gündem haberi... Bakan Soylu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)'BÜYÜK BİR MEDENİYETİN EVLATLARIYIZ'Bakan Soylu, Türkiye Belediyeler Birliğinde düzenlenen Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Kurulu'na katıldı.

Bakan Soylu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

'BÜYÜK BİR MEDENİYETİN EVLATLARIYIZ'

Bakan Soylu, Türkiye Belediyeler Birliğinde düzenlenen Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, İdlib'de çadırlara sığınanlara el uzatan bir millet olduklarını söyleyerek, "Yaklaşık 50 bin briket ev yapıldı orada. Şu anda 65 bin ev tamamlanmak üzere. Biz batının sömürgeci model tarzını ortaya koyan bir millet değiliz. Büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Bunu hep birlikte yapıyoruz. 2 bin sanayi sitesi oradaki huzurla birlikte yapıldı. Türkiye ne yaptığını biliyor, ne adım attığını da biliyor. Hem etrafındaki coğrafyayı elinde tutabilen bir anlayışı ortaya koyan bir Türkiye tablosu var hem kendisine bırakılan medeniyet mirasına sırtını dönmeyen bir Türkiye tablosu var, hem de bizden daha fazla zenginlere 'sorumluluk yerine nasıl getirilir' söyleyen bir Türkiye var. Bu bir sınavdır ve biz bu sınavdan geçiyoruz" dedi.

'İSTANBUL'UN HUZURU MOSKOVA'DAN BAŞLAR'Bakan Soylu, bir güvenlik toplantısında 'İstanbul'un huzuru Moskova'dan başlar' dediğini belirterek, "21'inci yüzyılın paradigması budur. Moskova'nın huzuru Berlin'den, Bağdat'tan, Şam'dan başlar. Berlin'in huzuru Tahran'dan başlar. Eğer 21'inci yüzyıl kendi güvenlik meselesini böyle okuyamazsa bugün karşı karşıya kaldığımız gibi batının acizliği ile karşı karşıya kalırız. Temel problem budur. Dünyada küresel problemler var ama hiçbir küresel çatı örgüt, bu problemlere herhangi bir rehberlik yapabilme kabiliyetine, iradesine veya kapasitesine sahip değildir" diye konuştu.'GÖÇ MESELESİ TÜRKİYE SINIRLARINDA ÇÖZÜLMEZ'Konuşmasında göç meselesine de değinen Bakan Soylu, "Dünyadaki göç meselesini sadece Türkiye ile Yunanistan sınırı arasına sıkıştırmak veya Türkiye ile İran arasına sıkıştırmak acizliktir. Batı bugün bu meseleden kurtulmak için bunu yapmaktadır. Hiçbir çözüm önerisi söz konusu değildir. Göç meselesi Afganistan'da, Suriye'de, Pakistan'da çözülür. Göç meselesi Türkiye sınırlarında çözülmez. Yeni bir paradigmaya ihtiyaç var. Türkiye bu paradigmayı dünyaya gösteren yegane ülkedir" ifadesini kullandı.

Görüntü dökümü:

Soylu'nun konuşması

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA, -


Son dakika haberleri... Bakan Soylu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)
Son dakika haberleri... Bakan Soylu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Moskova, Türkiye, İdlib, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bakan Soylu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:47 Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak
16:42 Tarkan'dan sağlık çalışanlarına destek!
16:36 Erdoğan sert tepki göstermişti! Antalya'da stoklanan otomobiller işte böyle görüntülendi
16:33 Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor
16:31 Annemizi Saklarken dizisinin fragmanı yayınlandı
16:29 Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor
16:28 İnsanlık tarihinde bir ilk: NASA'nın uzay aracı Güneş'e dokundu
16:18 Küçük Mehmet Ali okul kapısının altında kalarak can verdi! Sorumluları 24 bin lira ceza ile kurtuldu
16:14 Bruno Pinheiro, İstanbul yolunda! Beşiktaş'ın yeni hocası olmak için geliyor
16:09 Son Dakika: İstanbul'da suya zam! Zam oranı yüzde 20, 58 oldu
Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak         
16:48
Erdoğan sert tepki göstermişti! Antalya'da stoklanan otomobiller işte böyle görüntülendi Erdoğan sert tepki göstermişti! Antalya'da stoklanan otomobiller işte böyle görüntülendi         
16:37
Annemizi Saklarken dizisinin fragmanı yayınlandı Annemizi Saklarken dizisinin fragmanı yayınlandı         
16:32
İnsanlık tarihinde bir ilk: NASA'nın uzay aracı Güneş'e dokundu İnsanlık tarihinde bir ilk: NASA'nın uzay aracı Güneş'e dokundu         
16:28
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 16:53:49. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bakan Soylu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement