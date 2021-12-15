Son dakika haberleri... Bakan Soylu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

Bakan Soylu: Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

'BÜYÜK BİR MEDENİYETİN EVLATLARIYIZ'

Bakan Soylu, Türkiye Belediyeler Birliğinde düzenlenen Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, İdlib'de çadırlara sığınanlara el uzatan bir millet olduklarını söyleyerek, "Yaklaşık 50 bin briket ev yapıldı orada. Şu anda 65 bin ev tamamlanmak üzere. Biz batının sömürgeci model tarzını ortaya koyan bir millet değiliz. Büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Bunu hep birlikte yapıyoruz. 2 bin sanayi sitesi oradaki huzurla birlikte yapıldı. Türkiye ne yaptığını biliyor, ne adım attığını da biliyor. Hem etrafındaki coğrafyayı elinde tutabilen bir anlayışı ortaya koyan bir Türkiye tablosu var hem kendisine bırakılan medeniyet mirasına sırtını dönmeyen bir Türkiye tablosu var, hem de bizden daha fazla zenginlere 'sorumluluk yerine nasıl getirilir' söyleyen bir Türkiye var. Bu bir sınavdır ve biz bu sınavdan geçiyoruz" dedi.

'İSTANBUL'UN HUZURU MOSKOVA'DAN BAŞLAR'Bakan Soylu, bir güvenlik toplantısında ' İstanbul 'un huzuru Moskova 'dan başlar' dediğini belirterek, "21'inci yüzyılın paradigması budur. Moskova'nın huzuru Berlin 'den, Bağdat 'tan, Şam 'dan başlar. Berlin'in huzuru Tahran 'dan başlar. Eğer 21'inci yüzyıl kendi güvenlik meselesini böyle okuyamazsa bugün karşı karşıya kaldığımız gibi batının acizliği ile karşı karşıya kalırız. Temel problem budur. Dünyada küresel problemler var ama hiçbir küresel çatı örgüt, bu problemlere herhangi bir rehberlik yapabilme kabiliyetine, iradesine veya kapasitesine sahip değildir" diye konuştu.'GÖÇ MESELESİ TÜRKİYE SINIRLARINDA ÇÖZÜLMEZ'Konuşmasında göç meselesine de değinen Bakan Soylu, "Dünyadaki göç meselesini sadece Türkiye ile Yunanistan sınırı arasına sıkıştırmak veya Türkiye ile İran arasına sıkıştırmak acizliktir. Batı bugün bu meseleden kurtulmak için bunu yapmaktadır. Hiçbir çözüm önerisi söz konusu değildir. Göç meselesi Afganistan 'da, Suriye 'de, Pakistan 'da çözülür. Göç meselesi Türkiye sınırlarında çözülmez. Yeni bir paradigmaya ihtiyaç var. Türkiye bu paradigmayı dünyaya gösteren yegane ülkedir" ifadesini kullandı.

Görüntü dökümü:

Soylu'nun konuşması

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA, -