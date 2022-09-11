BAKAN SOYLU MARDİN'DE 'İL GÜVENLİK TOPLANTISI'NA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ömerli ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Dargeçit ilçesine geçti. Burada AK Parti Dargeçit ilçe teşkilatının organize ettiği 'Gençlik Buluşması'na katılan Bakan Soylu, Türkiye'deki farklılıkların Allah tarafından bizlere bir zenginlik olarak bahşedildiğini ifade ederek, şöyle konuştu Kimimiz sarışınız, kimimiz esmer, kimimizin gözü ela, kimimizin gözü kahverengi, kiminin saçı çok, kiminin benim gibi saçı yok, kimi Kürtçe konuşuyor, kimi Arapça konuşuyor, kimi Türkçe konuşuyor, kimisi Alevi, kimisi Sünni, biz bunların hiç birini silme kabiliyetine sahip değiliz. Bunlar bize bahşedilen zenginliklerdir. Gençler, Müslümanlığınızla gurur duyun, Kürtlüğünüzle gurur duyun, dilinizle gurur duyun, bu ülkenin vatandaşı olmakla gurur duyun. Kardeşliğinizle hep beraber gurur duyun. Burada yaşayan yöre insanları çok zaman kaybetti, gençler zaman kaybetti, anne ve babalar zaman kaybetti. Sadece zaman kaybetmediler, kimi çoluk çocuğunu kimi geleceğini, kimisi okulunu, kimisi öğretmenini, kimisi yolunu, kimisi bir yerden bir yere ulaşmayı, kimisi dükkanında satacağını, kimisi bütün Türkiye'yi sevgiyle kucaklaşmanın zamanını kaybetti. Maalesef böyle bir zaman diliminden geçtik. Sadece siz kaybetmediniz. Bu ülkede kimisi inancından dolayı kaybetti, ötekileştirildi, kimileri etkin kökeninden dolayı, kimileri mezhebinden dolayı, kimi de inancından dolayı kaybetti. Ama bugün kıymetli gençler değerli büyüklerim; Sabah Mardin Müzesi'ni gezdim. Orada Süryani cemaatiyle sohbet ettik. Müzeden çıkarken Türkiye'nin birçok yerinden insanlar gelmişti Mardin'i gezmeye. Onlarla fotoğraflar çektik. Geçen hafta Diyarbakır annelerinin 4'üncü yılına girişiydi, onlara gittik. Oradan Lice'de böyle bir gençlik buluşmasında birlikte olduk. Nerede Bundan tam 5 bin yıl önce Büyük İskender'in ordularını dinlendirdiği Birkleyn Mağaraları'nın olduğu noktada. Yani Dicle'nin doğduğu topraklardan birisinde, gençlerle birlikteydik. Sonra mağaralara çıktık, halay çektik. Yıllarca zaman kaybettiniz. Birileri 'bu mağaraların hakimi biziz' dedi. Oysa oranın hakimi Allah'tır. Biz kuluz. Neticede biz görürüz, gezeriz ama biz faniyiz. Bugün varız yarın yokuz. Bundan kısa bir süre önce Şırnak'ta Cudi dağında Hazreti Nuh'un, Nuh tufanından sonra Hazreti Nuh'un gemidekilerle birlikte gelip konduğu Cudi Dağı'nda, yani insanlığın ikinci defa neşrettiği yerdeydik. 5 bin yıllık bir tarih. Biz de yaşlılarla beraber gittik. İlk önce onlar gittiler biliyor musunuz 40 yıldır, 50 yıldır oraya çıkamamanın belki de rövanşını alıyorlardı. Diyarbakır'da 2 peygamberin yan yana yattığı Eğil'de bizim medeniyetimizin ve tarihimizin zenginliği Hazreti Zülküfil ve Hazreti Elyasa var. Dünyanın hiçbir yerinde 2 peygamberin yan yana mezarlığını göremezsiniz. Biz büyük bir zenginliğin evlatlarıyız. AK Parti iktidarı döneminde Türkiye huzura kavuştu. Biz etrafımızdaki coğrafyadan da sorumluyuz. Biz ne Irak'a sırtımızı döneriz, ne Suriye'ye, ne Pakistan'a, ne Afganistan'a, ne Ortadoğu'ya, ne Orta Asya'ya, ne Balkanlar'a hiç birine sırtımızı dönemeyiz. Biz inşallah görürüz bunu ve bunun için gayret ediyoruz ama biz göremezsek de siz muhakkak göreceksiniz. Anadolu coğrafyası ve bu topraklar göreceksiniz, Suriye'ye de barışı ve huzuru getirecek, Irak'a da barışı ve huzuru getirecek. Afganistan'dan Pakistan'a kadar barışı ve huzuru getirecek.

'İZMİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN SÖYLEDİKLERİNE BAKMAYIN'

Bakan Soylu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül etkinliklerindeki konuşmasıyla ilgili olarak da, Siz, İzmir Belediye Başkanı'nın söylediklerine bakmayın. Onlar bu konularda cehalet içerisindedirler. Osmanlı'yı ve kendi geçmişimizi ihanetle suçlayan bir anlayışı elbette kimsenin kabul edebilmesi mümkün değildir. Doğru da değildir. Bu bir cehalettir. Hakikaten bu tam bir kutuplaştırma veya kamplaştırmadır. Elbette bu kınanacak bir hadisedir. Biz bunu kınıyoruz. Kem söz, kötü söz sahibine aittir. Bu kadar basit. Tayyip Erdoğan bu ülkede Başbakan ve Cumhurbaşkanı olmadan önce bu ülkede insanlar rahat bir şekilde ben dindarım diyemiyorlardı. Bu coğrafya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafyası, Müslümanlığın en yoğun yaşandığı alanlardan bir tanesidir. Anlayışı ile medresesi ile inancı ile bütünlüğü ile ihtiyaç duyulduğu alandır. Ama insanlar ben dindarım diyemiyorlardı, yani özgür değillerdi. Korkuyorlardı. Çünkü 28 Şubat yapılmıştı, bir darbeydi. Tayyip Erdoğan öyle bir noktaya getirdi ki bu ülkeyi, kimseyi kendi inancından, kendi kimliğinden, kendi etnik kökeninden, kendi mezhebinden, kendisini ifade etmesini sakladığı durumu ortadan kaldırdık. Amerika istediği zaman Türkiye'nin fay hatlarını tetikliyor, biz de onlarla uğraşıyoruz. Biz sadece kalkınmayla, büyümeyle, gelişmeyle, kendi şehirlerimizin, kendi insanlarımızın standartlarını yükseltmesiyle uğraşıyoruz. Her 10 yılda bir darbeyle bizi 20-30 yıl geri götürdüler. Bize diyorlar ki; ya siz işe yaramazsınız, siz kimsiniz ki bu ülkeyi yöneteceksiniz, siz başaramazsınız, sizin yeteneğiniz yok. Şimdi bal gibi biz bu ülkeyi yönetiyoruz. Bugün bal gibi tahıl koridorunda problem olduğu zaman, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta problem olduğu zaman kimse Amerika'yı adam yerine koymuyor ama Recep Tayyip Erdoğan'ı adam yerine koyuyorlar 'ne olursun bu problemi çözermişsiniz' diyorlar. Demek ki biz becerebiliyoruz, başarabiliyoruz. Onlar bizi biçmeye çalıştılar, bizi istikametimizden alıkoymaya çalıştılar. Biz tam tersini yaptık. Onlar 17-25 Aralık darbesini yaptılar, biz Marmara'yı açtık, Avrasya tünelini açtık, insansız hava araçlarını ve helikopterlerini ürettik, dünyanın en büyük havalimanını hizmete açtık. Hiç durmadık sürekli devam ettik. Onlar 6-8 Ekim olaylarını yaptılar, biz Yüksekova Havalimanı'nı açtık, Biz Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden terörü temizledik. Onlar bizi bir birimize düşürmeye çalıştıkça, biz kardeşliğimizi kucakladık? diye konuştu. (DHA)