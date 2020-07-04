Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlere gönderilmek üzere hazırlanan kimyasal patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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