Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlere gönderilmek üzere hazırlanan kimyasal patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlere gönderilmek üzere hazırlanan kimyasal patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür" ifadelerini kullandı.
ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 17:25 Kaynak: DHA
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