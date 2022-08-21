Bakan Soylu tır kazasında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Bakan Soylu tır kazasında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı

21.08.2022 03:36
Bakan Soylu tır kazasında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı

Bakan Soylu Mardin'in Derik ilçesinde katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşların cenaze ve defin törenine katıldı.

Bakan Soylu Mardin'in Derik ilçesinde katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşların cenaze ve defin törenine katıldı.

Derik ilçesinde Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden İsa Ayabe ve 2 çocuk Şervan Tanrısever ve Mihriban Tanrısever'in cenazeleri Derik'te kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında toprağa verildi. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu tır kazasında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu tır kazasında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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