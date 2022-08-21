Derik ilçesinde Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden İsa Ayabe ve 2 çocuk Şervan Tanrısever ve Mihriban Tanrısever'in cenazeleri Derik'te kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında toprağa verildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bakan Soylu tır kazasında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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