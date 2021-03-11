Son dakika haberi: Bakan Soylu, Memur–İşçi sendika ve Konfederasyonları ile Afad Eğitim İşbirliği protokol imza törenine katıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Soylu, Memur–İşçi sendika ve Konfederasyonları ile Afad Eğitim İşbirliği protokol imza törenine katıldı
11.03.2021 11:56
Son dakika haberler: Bakan Soylu, Memur–İşçi sendika ve Konfederasyonları ile Afad Eğitim İşbirliği protokol imza törenine katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 Afet Eğitim yılı kapsamında düzenlenen Memur–İşçi sendika ve Konfederasyonları ile Afad Eğitim İşbirliği protokol imza törenine katıldı.
Bakan Soylu, Memur–İşçi sendika ve Konfederasyonları ile Afad Eğitim İşbirliği protokol imza törenine katıldı
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 Afet Eğitim yılı kapsamında düzenlenen Memur–İşçi sendika ve Konfederasyonları ile Afad Eğitim İşbirliği protokol imza törenine katıldı.
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