Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı doğru değil
Son Dakika Dünya Bakan Soylu: Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı doğru değil - Son Dakika Dünya

Bakan Soylu: Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı doğru değil

6 saat önce

Bakan Soylu: Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı doğru değil

Bakan Soylu: Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı doğru değil, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Menzin cemaati olarak bilinen grubun İçişleri Bakanlığında kadrolaştığı yönündeki söylentilerin doğru olmadığını söyledi. Soylu, "Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım." dedi.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2020 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "İçişleri Bakanlığı bir dönem meğerse FETÖ kuşatmasındaymış. Verdiğiniz rakamlara göre, 38 bin 806 kişi ihraç edilmiş. 5 bin 935 kişiyse görevden uzaklaştırılmış." diye konuştu.

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Süleyman Soylu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:19 
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