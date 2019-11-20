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Bakan Soylu: Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı doğru değil
6 saat önce
Bakan Soylu: Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı doğru değil
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Menzin cemaati olarak bilinen grubun İçişleri Bakanlığında kadrolaştığı yönündeki söylentilerin doğru olmadığını söyledi. Soylu, "Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım." dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2020 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "İçişleri Bakanlığı bir dönem meğerse FETÖ kuşatmasındaymış. Verdiğiniz rakamlara göre, 38 bin 806 kişi ihraç edilmiş. 5 bin 935 kişiyse görevden uzaklaştırılmış." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:19
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