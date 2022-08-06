Bakan Soylu: "Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi" - Son Dakika
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Bakan Soylu: "Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi"

06.08.2022 01:50
Bakan Soylu: "Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de 105 kilo eroin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de 105 kilo eroin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de PKK'ya, üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Mersin'de 105 kilogram eroinle yakalanan TIR sürücüsü tutuklandı Mersin'de 105 kilogram eroinle yakalanan TIR sürücüsü tutuklandı Mersin'de 105 kilogram eroin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı Mersin'de 105 kilogram eroin bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Narkotik, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu: 'Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu: "Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi" - Son Dakika
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