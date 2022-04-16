Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı

16.04.2022 13:15

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın, Mersin Limanı'nda bir konteynıra düzenlediği operasyonda 258 kg kokain ele geçirildi. Operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz." dedi.

Mersin Limanı'nda bir konteynırda uyuşturucu madde olduğu ihbarını alan Jandarma ekipleri, yapmış oldukları operasyon sonucu ihbara konu olan konteynırda arama yaptı. Yapılan aramalar sonucu 258 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Düzenlenen operasyonu ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Soylu, yakalanan uyuşturucu maddelerinin kaynağının terör örgütü PKK olduğunu ima ederek finans kaynaklarını kurutacaklarını belirtti.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynere gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu: Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildi
Bakan Soylu: Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildi
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı Son dakika haberleri | Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı Son Dakika | Jandarmadan yaralı şahine şefkat eli Son Dakika | Jandarmadan yaralı şahine şefkat eli

Jandarma, Finans, Kokain, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
13:15 Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı
13:13 Serdar Dursun yıllar önce tribünde izlediği maçın kaydını, geçen haftaki maç görüntüleriyle birlikte paylaştı: Kıyamet koptu
13:01 Rusya'dan İngiltere hamlesi: Aralarında İngiltere Başbakanı Johnson'ın da olduğu 13 yönetici için yaptırım kararı alındı
12:50 Sokak sokak gezerek sattığı patatesler, park halindeki aracıyla birlikte çalındı: Çocuklarımın ekmeğiydi
12:47 "Kebapçı Veysel"in en büyük hayali Türkiye markası olmak: Biz bu işi aşkla, sevgiyle büyüteceğiz
12:42 Adana'da polise silahlı saldırı: Zanlı yakalandı
12:35 Bakan Nebati Amerika yolcusu, 3 önemli toplantıya katılacak
12:32 ABD'ye yerleşen Petek Dinçöz'ün, Ebru Gündeş'in eski eşi Zarrab'la aşk yaşadığı iddia edildi
12:13 AK Parti sözcüsü "metro çalışması durdu" dedi, Tunç Soyer şantiyeyi görüntülü aradı ve salona yansıttı
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 13:23:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement