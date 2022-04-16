Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı - Son Dakika

Mersin Limanı'nda bir konteynırda uyuşturucu madde olduğu ihbarını alan Jandarma ekipleri, yapmış oldukları operasyon sonucu ihbara konu olan konteynırda arama yaptı. Yapılan aramalar sonucu 258 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Düzenlenen operasyonu ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Soylu, yakalanan uyuşturucu maddelerinin kaynağının terör örgütü PKK olduğunu ima ederek finans kaynaklarını kurutacaklarını belirtti.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINDA

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynere gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler" ifadesini kullandı.