Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain yakalandığını bildirdi - Son Dakika
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Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain yakalandığını bildirdi

16.04.2022 12:59
Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain yakalandığını bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Limanı'nda, 258 kilogram kokain yakalandığını ve buna ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Limanı'nda, 258 kilogram kokain yakalandığını ve buna ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynere gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltında. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler." ifadelerini kullandı.

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Süleyman Soylu, Twitter, Kokain, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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