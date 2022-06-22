Bakan Soylu, mezuniyet törenine giderken kazada ölen polis adayının kardeşi için taziyede bulundu

BALIKESİR'de Polis Akademisi Polis Eğitim Merkezleri 27'nci dönem eğitim programlarını tamamlayan 796 polis adayının mezuniyet törenine orman yangını çıkan Marmaris'te bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telekonla katıldı. Bakan Soylu, polis adayı Hakan Göğercin'in Balıkesir'deki mezuniyet töreni için Konya'dan gelirken içinde bulundukları otomobilin kamyona çarpması sonucu ölen kardeşi Hasan Göğercin (23) için taziyede bulundu, anne ve babasına acil şifa dileklerini iletti.

Balıkesir'de Polis Akademisi Polis Eğitim Merkezleri 27'nci dönem eğitim programlarını tamamlayan 796 polis adayının mezuniyet töreni düzenlendi. Telefonla katıldığı törende bulunmayı çok istediğini belirten ve şu anda Marmaris'teki orman yangını bölgesinde olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün kahramanlarımızın, aslanlarımızın karşısına çıkıp, görevine başlamadan önce onların ailelerine, kendilerine söyleyeceklerimi günlerdir zihnimde tasarlıyordum. Ama nasipten ötesi yoktur. Biz inanan insanlarız. Dün akşam itibariyle Marmaris'te başlayan yangın vesilesiyle şimdi birlikte bulunduğumuz kıymetli Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci hocamla birlikte buraya geldik. Akşamdan itibaren de burada kahraman olduklarını her gün fırsatta söylediğim ormancılarımız ciğerlerimizin yanmasına müsaade etmemek için büyük bir mücadele ortaya koymaya çalışılıyor. Gücümüz yettiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öncelikle buradan Marmaris'ten hürmetlerimi ve saygılarımı ifade ediyorum. Tam da ormanın içerisindeyiz şu anda. Nasıl bir müdahale edildiğini Sayın Bakanımızla beraber takip etmeye çalışıyoruz" dedi.

'ACI HABER VAR'Balıkesir'de oğulları Hakan Göğercin'in mezun olduğu tören için Konya'dan hareket eden Göğercin ailesinin dün geçirdiği kaza nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Bakan Soylu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bir acı haber var. Onu bildirmek durumundayım. Buradaki öğrenci arkadaşlardan Hakan Göğercin'in ailesi Konya Ilgın'dan yola çıktıklarında trafik kazası geçirdiler. Maalesef kardeşinin bu onur gününe gelirken Hasan Göğercin hakkın rahmeti rahmana kavuştu. Annesi, babası şu anda yoğun bakımda. Kendilerine Cenabı Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah yoğun bakımdan sağ salim çıkabilir. Hem arkadaşlarına hem ülkemize hem Konya Ilgın'daki akrabalarına, dostlarına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi burada iletmek istiyorum."YEMİN EDİP, GEÇİT TÖRENİNE KATILDILARBalıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) bu yıl, 27'nci dönem mezun olan 796 polis adayı için yemin törenini ardından, polis bandosu eşliğinde geçit töreni düzenlendi. Polis Akademisi Başkanlığı Bando Müzikaları Armoni Şube Müdürlüğünce Kafkas dansları sunuldu.Törene Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Balıkesir Valsi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mahmut Büyükcingi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile mezunların yakınları katıldı.Bu arada kaza haberini alan polis adayı Hakan Göğercin'in gece kardeşinin cenazesi için yola çıktığı öğrenilirken, babası Ahmet (56), annesi Gülcan (51) ve araçta bulunan Hilal Çelebi'nin (27) tedavisinin devam ettiği belirtildi.