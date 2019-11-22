Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: "Milletimiz bugün büyük bir insanlık tarihine imza atmaktadır"
Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 'Milletimiz bugün büyük bir insanlık tarihine imza atmaktadır' - Son Dakika

Bakan Soylu: "Milletimiz bugün büyük bir insanlık tarihine imza atmaktadır"

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Dua yapılması Açılışın gerçekleşmesi GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nizip'te Güneydoğu Entegre Antep Fıstıkçılık Fabrikası açılış töreninde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Dua yapılması

Açılışın gerçekleşmesi GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nizip'te Güneydoğu Entegre Antep Fıstıkçılık Fabrikası açılış töreninde konuştu. (4)

Bakan Soylu: Milletimiz bugün büyük bir insanlık tarihine imza atmaktadır

Süleyman Soylu, Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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