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Bakan Soylu: "Milletimiz bugün büyük bir insanlık tarihine imza atmaktadır"
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Dua yapılması Açılışın gerçekleşmesi GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nizip'te Güneydoğu Entegre Antep Fıstıkçılık Fabrikası açılış töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:16 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Dua yapılması
Açılışın gerçekleşmesi GAZİANTEP - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nizip'te Güneydoğu Entegre Antep Fıstıkçılık Fabrikası açılış töreninde konuştu. (4)
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