Bakan Soylu: "Milletimize müteşekkiriz"
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Elazığ'daki deprem Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Elazığ'ın Mustafa...
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Elazığ'daki deprem
Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki arama kurtarma çalışmaları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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