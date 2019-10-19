Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, Muhtarlar Konfederasyonunun açılışına katıldı
Son Dakika Politika Bakan Soylu, Muhtarlar Konfederasyonunun açılışına katıldı

Bakan Soylu, Muhtarlar Konfederasyonunun açılışına katıldı

40 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla muhtarlar için oluşturulacak ofislerde teknolojinin en üst seviyede kullanılacağını, ilgili kurumlarla entegrasyonun sağlanacağını ve vatandaşa verilen hizmet kalitesinin artırılacağını söyledi.

Bakan Soylu, Muhtarlar Konfederasyonunun açılışına katıldı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla muhtarlar için oluşturulacak ofislerde teknolojinin en üst seviyede kullanılacağını, ilgili kurumlarla entegrasyonun sağlanacağını ve vatandaşa verilen hizmet kalitesinin artırılacağını söyledi.

Soylu, Muhtarlar Konfederasyonu Genel Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, binanın hayırlı olmasını dileyerek, katılımcıların 19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği özel önemi hatırlatan Bakan Soylu, muhtarlık müessesesinin bu ilgi sonucu bambaşka noktalara taşındığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her muhtarlık için bir ofis temin edilmesi konusunda talimat verdiğini hatırlatan Soylu, "Muhtarlar için oluşturulacak ofislerde teknoloji en üst seviyede kullanılacak, ilgili kurumlarla entegrasyon sağlanacak ve vatandaşa hizmet kalitesi artırılacak. Muhtarlık yasası için çalışma yapılıyor. İnanıyorum ki muhtarlık yasası da TBMM'den çıkacaktır." diye konuştu.

Bakan Soylu ve muhtarlar, konuşmaların ardından binanın girişinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:31 Kaynak: AA
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