Bakan Soylu, Namaz Dağı üs bölgesinde fidan dikim etkinliğine katıldı

ŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Şırnak'a gelerek, Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında Namaz Dağı'ndaki fidan dikim etkinliğine katıldı.

Geleceğe Nefes Kampanyası ile Şırnak'ta 52 bin 200 fidan dikme etkinliği yapıldı. Fidan dikme kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Geleceğe Nefes projesi ile Şırnak Namaz Dağı üs bölgesinde 11.11'de başladı. Fidan dikme programına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile Şırnak'ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştu. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a "Bizler şuanda Şırnak'ta Namaz Dağı'ndayız. Hemen karşımızda Cudi Dağı var, sağımızda Gabar Dağı ve arkamız da Herekol dağları var. Şimdi size tüm arkadaşlarımızla söz veriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Cudi Dağı'nda Temmuz ayında bütün Şırnaklılarla büyük bir festival gerçekleştirilecek. Sadece Namaz Dağı'nda yaklaşık 2 bin 200 fidan dikildi. Tüm Şırnak'ta 52 bin 200 fidan dikiyor. Burası da inşallah bütün Şırnak'ı ayaklarının altına alan bir balkon gibi çok güzel bir seyir terası ve Şırnaklılarında hafta sonu piknik yapabilecekleri güzel bir piknik alanına döndürülecek. Bu seferberlikte bize yer veren sayın bakanımız ve başta size çok teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

Ağaç dikim etkinliğinde konuşan Bakan Soylu, "Sağımızda Gabar ve Kato'ya doğru uzanan bir hat burası. Namaz Dağı Şırnak'ı tam tepeden gören bir seyir tepesidir. Valimiz ve arkadaşlarımızla da konuştuk. İnşallah bu 2 bin 200 fidandan sonra biraz daha bu alanı ağaçlandıracaklar. Burası artık Şırnaklıların hafta sonu geldiklerinde rahat bir nefes alabilecekleri çok güzel bir piknik alanı olacaktır. Burada bütün Şırnak ayakların altında rahat görebiliyorsun. Bir taraf yine Cudi manzaralı, diğer taraf Gabar ve Herekol manzaralı Namaz Dağı'nda, buraya gelip geleceğe bir nefes verecekler. Cumhurbaşkanımız başa geldiğinden bu yana farklı bir bakış ortaya koydu. Dünyada orman alanı azalırken Türkiye'de orman alanı çoğalıyor. Dünyada ağaç sayısı bir nebze azalırken Türkiye'de ağaç sayısı çoğalıyor. Bu bizden sonraki nesillere de çok güzel bir sorumluluk ve güçlü bir emanet olarak bırakacağız. Talha'yı Ankara'dan getirdi. Meryem'de Şırnak'tan ve güzel bir etkinliğe şahit oluyoruz. Bu ormanın isimi de Nuh Ormanı diyeceğiz. Cudi Dağı Hz. Nuh ile özdeşleştiği için artık Seyir tepesiyle birlikte Nuh Ormanı diyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindekiler fidanları dikerek cansuyunu verdi.